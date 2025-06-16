"Используют Европу как тайник": Зеленский призвал Австрию к поиску активов беглых олигархов

Украина рассчитывает на поддержку Австрии в вопросе поиска скрытых активов беглых чиновников и олигархов. Такие лица могут использовать страны Европы, в т.ч. и Австрию в качестве "тайника" для хранения краденного.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 16 июня. Заявление прозвучало во время совместной пресс-конференции главы государства с федеральным президентом Австрии Александером Ван дер Белленом, видеотрансляцию которой вел Офис президента Украины.

"Мы рассчитываем на поддержку Австрии, государства и общества, в чувствительном для Украины вопросе относительно бывших украинских чиновников, олигархов, которые скрываются от правосудия Украины и используют Европу, используют, безусловно, и Австрию как тайник для хранения их украденных активов", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что для Украины решение этой проблемы является вопросом справедливости. А потому призвал австрийского коллегу к "сотрудничеству в области правосудия", что особенно важно для Украины во время полномасштабной войны.

Олигархи за границей: кто "прячется" в Австрии

В Австрии, вероятно, скрывается Дмитрий Фирташ. Последний он был замечен в Вене в феврале 2025 года. Компанию в столице Австрии Фирташу, как сообщалось, составил действующий нардеп от запрещенной в Украине "ОПЗЖ" Михаил Папиев.

Еще в 2014 году Фирташа по запросу США задержали в Австрии. Его, в частности, подозревают в сговоре с целью дачи взяток в Индии для добычи титана. Позже олигарха отпустили под залог в 125 млн евро. На данный момент бизнесмену все еще грозит экстрадиция в Штаты, где его могут приговорить к 50 годам тюрьмы с конфискацией активов. Сам Фирташ оспаривает возможную экстрадицию в судах.

В Украине Фирташ также находится под санкциями. Их, в частности, продлил Совет национальной обороны (СНБО) в июне 2024 года – еще на 10 лет. Это решение подписал президент Украины Владимир Зеленский. Санкции против Фирташа изначально ввели из-за поставок титанового сырья в Россию, объясняли в СНБО. В то же время Group DF опровергала все обвинения, выдвинутые против топ-менеджеров и самого Фирташа.

Еще один украинский олигарх, который сбежал в Европу, – Константин Жеваго. Он, вероятно, находится во Франции.В феврале-2025 СНБО официально ввел пожизненные санкции против Жеваго. "Миллиарды, которые были заработаны фактически продажей Украины, украинских интересов, украинской безопасности, должны быть заблокированы и должны работать на защиту Украины и украинцев", – подчеркивал тогда Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, также в феврале-2025 Вадим Новинский засветился на курорте в Верхней Баварии. А в аэропорту Мюнхена обнаружили частный самолет Новинского.

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