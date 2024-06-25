Фирташ, Фукс и другие: Зеленский продлил санкции против украинских и российских олигархов на 10 лет

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым продлил на 10 лет санкции против ряда лиц, введенные еще в июне 2021 года. В частности, ограничения тогда наложили на украинских бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса, а также ряд российских олигархов и бизнесменов.

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Соответствующий указ №376/2024 гарант подписал в понедельник, 24 июня. Им Зеленский ввел решение Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Санкции против Фукса были наложены в связи с деятельностью фирмы "Голден Деррик", а против Фирташа их ввели из-за поставок сырья в Россию, объясняли в СНБО.

"То, что касается Фирташа – это его участие в титановом бизнесе. Это поставка сырья, которое затем идет – и это прослежено нашими разведчиками – на предприятия РФ. И мы не можем допустить, чтобы это продолжалось", – говорил тогдашний секретарь СНБО Данилов.

Кроме этого, санкции наложили и на предприятия, непосредственно аффилированные в военно-промышленный комплекс России, который использует титан именно в военной сфере. В марте 2023 года сотрудники СБУ и БЭБ проводили обыски в офисах газораспределительных компаний, входящих в группу РГК Дмитрия Фирташа.

Санкции предусматривают следующие ограничения:

– блокирование активов – временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через другие физические или юридические лица) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими;

– ограничение торговых операций (полное прекращение);

– ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины (полное прекращение);

– предотвращение выведения капиталов за пределы Украины;

– остановка выполнения экономических и финансовых обязательств (только Фирташ);

– аннулирование или остановка лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирование или остановка действия специальных разрешений на пользование недрами (далее только для Фирташа: аннулирование специального разрешения на недр № 3640, остановка действия специального разрешения на пользование недрами №3735);

– запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, прямо или косвенно контролируемыми резидентами иностранного государства или действующими в их интересах;

– запрет или ограничение захода иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальное море Украины, ее внутренние воды, порты и воздушным судам в воздушное пространство Украины или осуществление посадки на территории Украины (полный запрет);

– запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;

– лишение государственных наград Украины, других форм празднования (только Фирташ);

– другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным этим Законом (запрет выплаты дивидендов или других платежей, связанных с корпоративными правами (правом собственности на долю, акции, паи) в пользу санкционного лица и лиц, действующих от его имени) (только Фирташ).

Как сообщал OBOZ.UA, Совет Европейского Союза ввел новый, 14-й по счету санкционный пакет против России из-за агрессии в отношении Украины. Новые ограничения, в частности, будут касаться реэкспорта российского сжиженного природного газа (СПГ) и обхода уже действующих санкций.

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