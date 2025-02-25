В Вене заметили Фирташа и Папиева: всплыли подробности. Видео

Олигарха Дмитрия Фирташа заметили в Вене. На родине он и топ-менеджеры его компании с мая 2023 года фигурируют в уголовном деле о присвоении государственного газа.

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Компанию в столице Австрии Фирташу составил действующий нардеп от запрещенной в Украине "ОПЗЖ" Михаил Папиев. Об этом говорится в расследовании журналиста Михаила Ткача.

В частности, Фирташа и Папиева возле 5-звездной гостиницы Ritz-Carlton в Вене заметили в сентябре 2024 года. Кортеж и охрана ожидали олигарха около отеля около 3 часов. Из здания он вышел вместе с Папиевым, после чего оба тепло распрощались.

Ткач поинтересовался у Папиева, на каких основаниях он выехал за пределы Украины – ввиду существования запрета для народных депутатов (а Папиев до сих пор остается действующим нардепом) выезжать во время действия режима военного положения за границу иначе, чем в служебные командировки.

Этот запрет был введен указом президента согласно решению СНБО после скандала вокруг отдыха в Таиланде еще одного нардепа Николая Тищенко.

"Хотят отдыхать сейчас – будут отдыхать вне государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-либо другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся", — отмечал тогда Владимир Зеленский, комментируя введение ограничений.

Через несколько дней во исполнение этого решения и указа было принято правительственное постановление № 69 "О внесении изменений в Правил пересечения государственной границы гражданами Украины", которое регламентировало правила пересечения границы, в частности, для нардепов.

Однако трактуют установленные ограничения депутаты, как оказалось, достаточно своеобразно. К примеру, Папиев на вопрос Ткача ответил, что находится "в отпуске за свой счет".

"Я не военнообязанный. И все... Я в отпуске", – сказал он.

Встреча с Фирташем в Вене Папиев объяснил "дружескими посиделками".

"Просто встретились, потому что друзья. Вы же знаете, что я с ним очень давно дружу", – сказал нардеп, прошедший в ВРУ в 2019 году по спискам ОПЗЖ под номером 13.

Когда журналист поинтересовался, как олигарх, в отношении которого в Украине открыто уголовное производство, относится к полномасштабной агрессии РФ против Украины, Папиев сначала посоветовал "спросить у него", а дальше начал рассказывать о чрезвычайном патриотизме Фирташа.

"Он абсолютно поддерживает Украину, финансирует, его предприятия платят налоги, он поддерживает армию. Кстати, он публично свою позицию сказал, что он осуждает агрессию, что он поддерживает Украину. Он гражданин Украины и патриот", – сказал действующий нардеп.

Такими же патриотами, как Фирташ, Папиев считает и своих бывших однопартийцев. Тех, кто в ОПЗЖ продвигал пророссийские нарративы, нардеп, по его словам, "не знает".

"Я знаю одно, что у нас все патриоты, все поддерживают Украину", –подчеркнул Папиев, в ответ на вопрос Ткача, нужны ли Украине депутаты, которые годами обслуживали российские интересы и проталкивали кремлевскую повестку в нашем государстве.

В Киеве, по словам Ткача, Папиев регулярно "светится" в компании других давних соратников Дмитрия Фирташа – бывшего замглавы НАК "Нафтогаз" Игоря Воронина и экс-нардепа от "Партии регионов" Ивана Фурсина.

"В 2023 году СБУ и БЭБ сообщили о подозрении Дмитрию Фирташу и топ-менеджменту его компании, которые, по мнению следствия, присваивали государственный газ", – напомнил журналист.

Также он напомнил о пламенной речи самого Папиева, ныне путешествующего за границей и наслаждающегося "отпуском за свой счет", провозглашенной им с трибуны Верховной Рады.

"Я призвал бы всех народных депутатов Украины приехать в Киев, прийти в Верховную Раду Украины и отдать тот долг гражданам Украины, который они сегодня имеют", – заявлял Папиев, похоже, забывший о собственном призыве.

Михаил Папиев в ВРУ впервые попал в 2002 году по списку СДПУ(о). В парламенте стал замглавы фракции этой политсилы.

Дважды возглавлял Министерство социальной политики2006-2007 и 2002-2005годах.

В 2002 году был впервые избран в Верховную Раду по списку СДПУ(о), был заместителем председателя фракции.

С "перерывом" на 4-летнее пребывание в должности Черновицкой ОВА (которую совмещал с обязанностями советника президента Виктора Януковича), избирался в ВРУ 6, 8 и 9 созывов (от "Партии регионов", "Оппозиционного блока" и ОПЗЖ соответственно).

Являлся одним из инициаторов представления в Конституционный Суд о соответствии Конституции ряда положений антикоррупционного законодательства в августе 2020 года. 28 октября КСУ обнародовал скандальное решение, которым была отменена ответственность за недостоверное декларирование и само электронное декларирование. Также голосовал против запрета религиозных организаций, связанных с государством-агрессором.

Как отмечает Движение "Честно", Папиева СМИ относят к группе Фирташа-Левочкина-Бойко.

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