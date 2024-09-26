Зарплаты в Украине пересчитают: озвучены новые суммы

В Украине средняя зарплата в 2025 году, согласно оценкам правительства, возрастет с 21,8 тыс. до 24,3 тыс. грн. То есть через год в среднем украинцы будут зарабатывать на 10,5% больше. При этом инфляция должна быть на уровне около 9,5%. То есть реальный размер зарплат (если учесть рост цен) вырастет всего на 1%.

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Об єтом говорится в материале OBOZ.UA. Причина такого мизерного роста (а фактически заморозки) – решение не пересматривать минималку в течение следующих трех лет.

Минималка в размере 8 тыс. грн уже в этом году не дает возможности обеспечить себя базовым набором продуктов и услуг. Фактический прожиточный минимум с учетом обязательных платежей по зарплате – 8089 грн по состоянию на конец лета. А уже в следующем году эта цифра может быть по меньшей мере на 1 тыс. грн больше (с учетом инфляции).

В проекте бюджета на 2025 год предусмотрено, что минимальная зарплата останется на уровне 8 тыс. грн. Более того, в Бюджетной декларации указано, что минималка также не будет меняться в 2026-м и 2027-м. А это будет иметь более существенные последствия. Минимальная заработная плата перестанет гарантировать украинцам необходимый уровень дохода. Тот, кто работает на полную ставку, может находиться на грани бедности.

Еще одна серьезная проблема: в Украине высокий уровень теневой занятости, часть зарплат платят в конвертах. Повышение минималки также способствует детенизации заработных плат.

Достаточным уровнем минимальной зарплаты считается 60% медианной. К такому показателю стремятся в ЕС. Уже сейчас, по данным Евростата, у восьми стран ЕС минималка выше 1 тыс. евро. В Украине за последние пять лет минималка в лучшем случае приближалась к уровню 50% от средней зарплаты. Такой показатель был, например, в 2021 году.

Как видно на графике, уже в следующем году соотношение минимальной и средней зарплаты может достигнуть уровня 32,8%. Это свидетельствует, что потенциал для более значительного увеличения зарплат в Украине есть. Минималка, если ее заморозить, перестанет выполнять свою функцию обеспечения работающих необходимым минимальным уровнем дохода.

Как ранее писал OBOZ.UA, Государственный центр занятости опубликовал более 266 тысяч вакансий. На единственном портале в госоргане свои вакансии также размещают и международные организации и компании. Большинство из них предлагает зарплату в размере от 50 тыс. грн.

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