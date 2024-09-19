Кабмин приготовил украинцам неприятный сюрприз: как снизится реальный размер пенсий и зарплат и что делать

В Украине Кабинет министров предлагает заморозить минимальные пенсии, зарплаты и прожиточный минимум в проекте бюджета на 2025 год. Это приведет к тому, что реальный уровень соцстандартов снизится, по меньшей мере, на уровень инфляции (в следующем году это 9,5%).

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О том, какие изменения подготовили в правительстве, к чему это может приветствовать и как повлияет на обычных украинцев, читайте в материале OBOZ.UA.

Социальные стандарты планируют заморозить на три года. Это может стать причиной наибольшего падения соцстандартов

Украинцы уже привыкли к временной заморозке соцстандартов. Прожиточный минимум не повышали в 2014-м, после начала войны. Социальные эталоны также заморозили и после начала полномасштабной войны. Однако сейчас правительство решилось на заморозку социальных стандартов (минимальные пенсии, зарплата и прожиточный минимум) на три года. Такой шаг предусмотрен Бюджетной декларацией.

В проекте бюджета на 2025 год сделали первый шаг для реализации этого плана: все социальные стандарты будут оставаться на уровне 2024-го. И это плохая новость для всех. Логика правительства продиктована необходимостью экономить бюджетные средства и сокращать расходы в условиях полномасштабной войны и возрастающих потребностей в обороне. Чтобы проект бюджета стал бюджетом, его должны поддержать в Раде.

Проблема заключается в том, что такая экономия в первую очередь коснется беднейших украинцев. Тех, чья зарплата находится на уровне минимальной и чьи пенсии зависят от прожиточного минимума. Именно среди таких украинцев самый большой уровень бедности. И речь идет о физиологической бедности: когда доходов не хватает на удовлетворение самых необходимых потребностей – сбалансированное питание.

Уже сейчас ситуация с бедностью критична. По данным Всемирного банка, в Украине за чертой бедности находятся 29% населения. И если социальные стандарты заморозить на несколько лет, эта цифра может существенно ухудшиться.

По состоянию на конец лета на Украине реальный уровень прожиточного минимума на пенсионера составил 6 тыс. грн. Это та сумма, которой хватит для удовлетворения самых необходимых потребностей. Отметим, согласно данным ПФУ, в Украине 6,33 млн пенсионеров (из 10,2 млн) получают пенсию, размер которой менее 5 тыс. грн. При этом только 3,9 млн. пенсионеров получают более 5 тыс. грн. Следовательно, 61,7% украинцев на пенсии получают гораздо меньше фактического прожиточного минимума.

И ситуация может значительно ухудшиться. "В 2024-2025 годах инфляция ожидается в размере 18,3% (декабрь 2025/декабрь 2023), национальная валюта ослабится на 18,7% (с 36,6 грн/долл. в среднем в 2023 году до 45,0 грн ./долл. в среднем в 2025 году). Это означает существенные потери в реальных доходах социально уязвимых категорий граждан", – пояснил глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

Что будет с зарплатами в Украине

Средняя зарплата в 2025 году, согласно оценкам правительства, возрастет с 21,8 тыс. до 24,3 тыс. грн. То есть через год в среднем украинцы будут зарабатывать на 10,5% больше. При этом инфляция должна быть на уровне около 9,5%. То есть реальный размер зарплат (если учесть рост цен) вырастет всего на 1%. Причина такого мизерного роста (а фактическая заморозка) – решение не пересматривать минималку в течение следующих трех лет.

Минималка в размере 8 тыс. грн уже в этом году не дает возможности обеспечить себя базовым набором продуктов и услуг. Фактический прожиточный минимум с учетом обязательных платежей по зарплате – 8089 грн по состоянию на конец лета. А уже в следующем году эта цифра может быть, по меньшей мере, на 1 тыс. грн больше (с учетом инфляции).

В проекте бюджета на 2025 год предусмотрено, что минимальная зарплата останется на уровне 8 тыс. грн. Более того, в Бюджетной декларации указано, что минималка также не будет меняться в 2026-м и 2027-м. А это будет иметь более существенные последствия. Минимальная заработная плата перестанет гарантировать украинским необходимый уровень дохода. Тот, кто работает на полную ставку, может находиться на грани бедности.

Еще одна серьезная проблема: в Украине высокий уровень теневой занятости, часть зарплат платят в конвертах. Повышение минималки также способствует детенизации заработных плат.

Достаточным уровнем минимальной зарплаты считается 60% медиа. К такому показателю стремятся к ЕС. Уже сейчас, по данным Евростата, у восьми стран ЕС минималка выше 1 тыс. евро. В Украине за последние пять лет минималка в лучшем случае приближалась к уровню 50% от средней зарплаты. Такой показатель был, например, в 2021 году.

Как видно на графике, уже в следующем году соотношение минимальной и средней зарплаты может достигнуть уровня 32,8%. Это свидетельствует, что потенциал для более значительного увеличения зарплат в Украине есть. Минималка, если ее заморозить, перестанет выполнять свою функцию обеспечение работающих необходимого минимального уровня дохода.

Минимальную пенсию могут заморозить. Это будет иметь значительные последствия

И хотя фактический прожиточный минимум на пенсионера составляет уже около 6 тыс. грн, в Украине минимальная пенсия (то есть прожиточный минимум, который используют при расчете выплат) составляет всего 2361 грн. Хорошая новость – большинство украинцев получают гораздо более высокую сумму. К примеру, если выполнили норматив по стажу и достигли 65-летия, гарантированный размер пенсии составляет от 40% минималки. А это уже 3200 грн.

Есть и возрастные доплаты. Для достигших 70-летия, 75-летия, 80-летия. К примеру, для украинцев старше 80 лет действует доплата в размере 570 грн. Однако и этого недостаточно. "Эта доплата, конечно, не позволяет компенсировать до достаточного уровня. Но это лучше, чем ничего. Эта выплата хоть немного компенсирует. А потребности с возрастом тоже могут расти. Например, нужно покупать больше лекарств", – говорит демограф Людмила Черенько.

И хотя повышать минимальную пенсию в правительстве не планируют, на следующий год предусмотрена индексация пенсии. Ее размер пока неизвестен. По приблизительным расчетам редакции OBOZ.UA, в лучшем случае индексация может быть на уровне до 17%. Это существенное повышение, но есть определенные особенности. Например, будут повышать только размер "голой" выплаты, не учитывающий возрастные и какие-либо другие доплаты. Поэтому в результате для левой части украинцев размер повышения может быть меньше.

"Это чрезвычайно важный вопрос. Если мы хотим, чтобы люди оставались здесь жить и работать, чтобы возвращались уехавшие - нельзя посылать сигнал, что разрыв в уровне социальных стандартов здесь и в Европе, который и так достаточно больших, ближайших". годами будет только увеличиваться", - добавил Гетманцев.

Бюджет на 2025-й еще должен рассмотреть профильный комитет. Кроме того, свои поправки могут подавать и народные депутаты. Как изменится документ до второго чтения и окончательного представления, еще неизвестно. Однако шансы на пересмотр соцстандартов в окончательной версии бюджета все еще высоки.