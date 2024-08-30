Украинцам предлагают работу от международных организаций с зарплатой от 50 тыс. грн: Госцентр занятости опубликовал предложения

Государственный центр занятости опубликовал более 266 тыс. вакансий. На единственном портале в госоргане свои вакансии также размещают и международные организации и компании. Большинство из них предлагает зарплату в размере от 50 тыс. грн.

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Об этом говорится в данных Единого портала вакансий. К примеру, Британская телерадиовещательная корпорация (Би-Би-Си) разместила в Государственном центре занятости вакансию для журналиста. Зарплата составляет 53,7 тысячи гривен. Также журналисту предлагают медицинское страхование.

В представительство иностранной организации "Мерси Корпс" (неправительственная гуманитарная организация) ищет менеджера по зарплате в 111,1 тыс. грн. Эта же организация на зарплату в 94,3 тыс. грн ищет специалиста по гендерным вопросам.

Вестминстерский фонд за демократию (Великобританская вневедомственная публичная организация) предлагает зарплату в 97,5 тыс. грн специалиста по управлению проектами и программами. "Высокий уровень владения Excel и опыт использования бухгалтерских пакетов, например Business Central. Опыт подготовки точных информационных документов. Отличный уровень письменной и устной коммуникации на английском и украинском языках", - говорится в объявлении.

Благотворительный фонд "Врачи без границ-Бельгия" предлагает работу психологам с зарплатой в 59,5 тыс. грн. Работать нужно в Днепре. Эта же организация ищет на зарплату в 70,3 тыс. грн. менеджера по общественному здравоохранению в Николаеве.

International Rescue Committee (Международный комитет спасения или IRC – это международная гуманитарная организация) предлагает работу специалисту по информационным технологиям с зарплатой в 61,6 тыс. грн., ремонтом, безопасностью и документацией локальной сети, настольные/портативные компьютеры, коммуникационные ресурсы и другое офисное оборудование", - говорится в объявлении.

Отметим, среди вакансий также большое количество предложений с зарплатами от 50 тыс. грн и от украинских работодателей.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что нехватка рабочих повлекла за собой значительное повышение зарплат в сезонных отраслях, в частности в аграрном и строительном секторах. Зарплата в аграрном секторе выросла на 46,15%, а в строительной сфере – на 54,4% по сравнению с 2023 годом.

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