Зарплаты этих специалистов выросли на 48 % за год: кому в Украине готовы платить до 60 тыс. грн

Средняя зарплата в агросекторе Украины за год выросла почти на 48% — с 22 тыс. до 32 500 грн, причем больше всего платят комбайнерам — около 60 тыс. грн в месяц. Наиболее стремительно выросли доходы сезонных работников и сборщиков ягод — с 12 125 до 37 500 грн, а наибольшее количество вакансий в отрасли сейчас сосредоточено в Киевской области.

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Об этом говорится в исследовании профильного портала по поиску работы. За год медианная заработная плата в агросфере увеличилась почти на 48%. В то же время размер заработка существенно различается в зависимости от профессии, квалификации, сезона и региона.

Кто в агросфере может зарабатывать 60 тысяч гривен

Самую высокую медианную зарплату среди проанализированных профессий получают комбайнеры. Работодатели готовы платить таким специалистам около 60 тыс. грн в месяц.

Высокая оплата объясняется спецификой работы. Комбайнеру необходимо не просто управлять сельскохозяйственной техникой, но и иметь соответствующий практический опыт, понимать особенности работы машин и уметь работать в условиях сжатых сроков.

Во время уборки урожая спрос на таких специалистов резко возрастает, поскольку аграрные предприятия должны успеть собрать урожай в максимально короткий срок. От этого напрямую зависит объем потерь и финансовый результат хозяйства.

Второе место по уровню оплаты занимают лесники — их медианная зарплата составляет 48 750 грн. На третьем месте — сезонные работники и сборщики ягод, которым предлагают в среднем 37 500 грн. Далее следуют трактористы с медианной зарплатой 36 250 грн, а также лесопильщики и распиловщики – около 33 750 грн.

Сколько получают агрономы, механизаторы и фермеры

Зарплаты специалистов, отвечающих за организацию и технологическую часть сельскохозяйственного производства, также остаются достаточно высокими. В частности, медианная зарплата агронома составляет около 31 500 грн.

Садоводам и механизаторам работодатели в среднем предлагают около 30 тыс. грн в месяц. В то же время работники без узкой специализации получают меньше. Для рабочих и разнорабочих медианная зарплата составляет примерно 23 500 грн.

Еще более низкий показатель зафиксирован для фермеров — около 21 500 грн. Таким образом, разница между наиболее и наименее оплачиваемыми профессиями в этой категории составляет почти 40 тыс. грн в месяц.

Зарплаты в агросфере в 2026 году

комбайнер – 60 000 грн;

– 60 000 грн; лесник – 48 750 грн;

– 48 750 грн; сезонный работник, сборщик ягод — 37 500 грн;

— 37 500 грн; тракторист – 36 250 грн;

– 36 250 грн; пилорамщик, распиловщик – 33 750 грн;

– 33 750 грн; агроном – 31 500 грн;

– 31 500 грн; садовник, механизатор – около 30 000 грн;

– около 30 000 грн; рабочий, разнорабочий – 23 500 грн;

– 23 500 грн; фермер – 21 500 грн.

Одной из главных тенденций аграрного рынка труда стало стремительное увеличение оплаты труда сезонных работников. За год медианная зарплата сезонных работников и сборщиков ягод увеличилась с 12 125 грн до 37 500 грн. Таким образом, показатель вырос более чем в три раза.

Такой рост является одним из самых заметных на рынке труда. Он демонстрирует, насколько сильно работодатели могут повышать оплату, когда в конкретный период возникает острая потребность в большом количестве работников.

Аналогичная ситуация наблюдается среди лесопильщиков и распиловщиков. Их медианная зарплата за год увеличилась с 12 500 грн до 33 750 грн — примерно в 2,7 раза.

Заметно выросли и доходы трактористов. Если в 2025 году медианная зарплата составляла 25 тыс. грн, то в 2026-м она достигла 36 250 грн, что примерно на 45% больше, чем годом ранее. Оплата труда разнорабочих выросла менее значительно – с 20 тыс. до 23 500 грн, или примерно на 18%. У лесников прирост составил около 15%, а медианная зарплата достигла 48 750 грн.

Одной из причин повышения зарплат является сезонность аграрного производства. Потребность в работниках в течение года неравномерна, ведь во время посевной, сбора урожая и других активных периодов предприятиям необходимо быстро привлекать дополнительный персонал.

В то же время агросфера конкурирует за работников с другими отраслями. Если человек обладает практическими навыками работы с техникой, он может выбирать между несколькими вариантами трудоустройства. Именно поэтому работодателям приходится повышать зарплаты, предлагать дополнительные условия и искать специалистов в более широком кругу регионов.

Где в Украине больше всего ищут работников

Среди проанализированных регионов наибольшее количество вакансий в сфере сельского и лесного хозяйства зафиксировано в Киевской области. В июле там было доступно 75 актуальных вакансий. На втором месте оказались сразу два региона — Днепропетровская и Полтавская области, где было по 33 вакансии.

В Одесской области работодатели разместили 29 вакансий, в Житомирской – 21. Далее рейтинг выглядит следующим образом:

Черниговская область — 17 вакансий;

— 17 вакансий; Сумская область — 16;

— 16; Черкасская область — 14;

— 14; Харьковская область – 12.

Таким образом, наибольшее количество предложений сосредоточено не в одном конкретном регионе, а распределено между областями с развитым сельскохозяйственным и лесным сектором.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине стремительно растет ценность квалифицированных работников – на примере Буковины работодатели предлагают от 30 до 100 тысяч гривен водителям, инженерам, биотехнологам, механикам и другим специалистам. Самая высокая зарплата в приведенной базе вакансий — 100 тысяч гривен, и получить её может водитель международных грузовых перевозок.

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