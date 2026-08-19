Зарплаты этих специалистов выросли на 48 % за год: кому в Украине готовы платить до 60 тыс. грн
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Средняя зарплата в агросекторе Украины за год выросла почти на 48% — с 22 тыс. до 32 500 грн, причем больше всего платят комбайнерам — около 60 тыс. грн в месяц. Наиболее стремительно выросли доходы сезонных работников и сборщиков ягод — с 12 125 до 37 500 грн, а наибольшее количество вакансий в отрасли сейчас сосредоточено в Киевской области.
Об этом говорится в исследовании профильного портала по поиску работы. За год медианная заработная плата в агросфере увеличилась почти на 48%. В то же время размер заработка существенно различается в зависимости от профессии, квалификации, сезона и региона.
Кто в агросфере может зарабатывать 60 тысяч гривен
Самую высокую медианную зарплату среди проанализированных профессий получают комбайнеры. Работодатели готовы платить таким специалистам около 60 тыс. грн в месяц.
Высокая оплата объясняется спецификой работы. Комбайнеру необходимо не просто управлять сельскохозяйственной техникой, но и иметь соответствующий практический опыт, понимать особенности работы машин и уметь работать в условиях сжатых сроков.
Во время уборки урожая спрос на таких специалистов резко возрастает, поскольку аграрные предприятия должны успеть собрать урожай в максимально короткий срок. От этого напрямую зависит объем потерь и финансовый результат хозяйства.
Второе место по уровню оплаты занимают лесники — их медианная зарплата составляет 48 750 грн. На третьем месте — сезонные работники и сборщики ягод, которым предлагают в среднем 37 500 грн. Далее следуют трактористы с медианной зарплатой 36 250 грн, а также лесопильщики и распиловщики – около 33 750 грн.
Сколько получают агрономы, механизаторы и фермеры
Зарплаты специалистов, отвечающих за организацию и технологическую часть сельскохозяйственного производства, также остаются достаточно высокими. В частности, медианная зарплата агронома составляет около 31 500 грн.
Садоводам и механизаторам работодатели в среднем предлагают около 30 тыс. грн в месяц. В то же время работники без узкой специализации получают меньше. Для рабочих и разнорабочих медианная зарплата составляет примерно 23 500 грн.
Еще более низкий показатель зафиксирован для фермеров — около 21 500 грн. Таким образом, разница между наиболее и наименее оплачиваемыми профессиями в этой категории составляет почти 40 тыс. грн в месяц.
Зарплаты в агросфере в 2026 году
- комбайнер – 60 000 грн;
- лесник – 48 750 грн;
- сезонный работник, сборщик ягод — 37 500 грн;
- тракторист – 36 250 грн;
- пилорамщик, распиловщик – 33 750 грн;
- агроном – 31 500 грн;
- садовник, механизатор – около 30 000 грн;
- рабочий, разнорабочий – 23 500 грн;
- фермер – 21 500 грн.
Одной из главных тенденций аграрного рынка труда стало стремительное увеличение оплаты труда сезонных работников. За год медианная зарплата сезонных работников и сборщиков ягод увеличилась с 12 125 грн до 37 500 грн. Таким образом, показатель вырос более чем в три раза.
Такой рост является одним из самых заметных на рынке труда. Он демонстрирует, насколько сильно работодатели могут повышать оплату, когда в конкретный период возникает острая потребность в большом количестве работников.
Аналогичная ситуация наблюдается среди лесопильщиков и распиловщиков. Их медианная зарплата за год увеличилась с 12 500 грн до 33 750 грн — примерно в 2,7 раза.
Заметно выросли и доходы трактористов. Если в 2025 году медианная зарплата составляла 25 тыс. грн, то в 2026-м она достигла 36 250 грн, что примерно на 45% больше, чем годом ранее. Оплата труда разнорабочих выросла менее значительно – с 20 тыс. до 23 500 грн, или примерно на 18%. У лесников прирост составил около 15%, а медианная зарплата достигла 48 750 грн.
Одной из причин повышения зарплат является сезонность аграрного производства. Потребность в работниках в течение года неравномерна, ведь во время посевной, сбора урожая и других активных периодов предприятиям необходимо быстро привлекать дополнительный персонал.
В то же время агросфера конкурирует за работников с другими отраслями. Если человек обладает практическими навыками работы с техникой, он может выбирать между несколькими вариантами трудоустройства. Именно поэтому работодателям приходится повышать зарплаты, предлагать дополнительные условия и искать специалистов в более широком кругу регионов.
Где в Украине больше всего ищут работников
Среди проанализированных регионов наибольшее количество вакансий в сфере сельского и лесного хозяйства зафиксировано в Киевской области. В июле там было доступно 75 актуальных вакансий. На втором месте оказались сразу два региона — Днепропетровская и Полтавская области, где было по 33 вакансии.
В Одесской области работодатели разместили 29 вакансий, в Житомирской – 21. Далее рейтинг выглядит следующим образом:
- Черниговская область — 17 вакансий;
- Сумская область — 16;
- Черкасская область — 14;
- Харьковская область – 12.
Таким образом, наибольшее количество предложений сосредоточено не в одном конкретном регионе, а распределено между областями с развитым сельскохозяйственным и лесным сектором.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине стремительно растет ценность квалифицированных работников – на примере Буковины работодатели предлагают от 30 до 100 тысяч гривен водителям, инженерам, биотехнологам, механикам и другим специалистам. Самая высокая зарплата в приведенной базе вакансий — 100 тысяч гривен, и получить её может водитель международных грузовых перевозок.
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