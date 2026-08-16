Зарплаты этих специалистов достигают 100 тыс. грн: кого активно ищут украинские работодатели

В Украине стремительно растет востребованность квалифицированных работников – на примере Буковины работодатели предлагают от 30 до 100 тысяч гривен водителям, инженерам, биотехнологам, механикам и другим специалистам. Самая высокая зарплата в приведенной базе вакансий – 100 тысяч гривен, и получить ее может водитель международных грузовых перевозок, тогда как биотехнологам предлагают до 100 тысяч в зависимости от результатов собеседования.

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Об этом сообщает Черновицкий областной центр занятости. Больше всего работодатели ценят людей с конкретными профессиональными навыками, производственным опытом и готовностью работать в сферах, где ощущается дефицит кадров.

Кому готовы платить до 100 тысяч гривен

Самую высокую зарплату среди приведенных вакансий работодатели предлагают водителю международных грузовых перевозок — до 100 тысяч гривен. В то же время это не единственное высокооплачиваемое предложение для водителей. Водителям грузового транспорта готовы платить примерно 30-44 тысячи гривен, в зависимости от характера работы, направления перевозок и условий трудоустройства.

Высокая оплата труда в этом сегменте объясняется, в частности, ответственностью работников, спецификой международных рейсов и дефицитом квалифицированных водителей. Для украинского рынка труда транспортная сфера остается одной из критически важных, поскольку от нее зависят поставки товаров, работа предприятий и экспортно-импортные операции.

Производственные профессии выходят в лидеры

Одной из главных особенностей нынешнего рынка труда является высокий спрос на специалистов производственной сферы. В частности, главному механику в Черновицкой области предлагают зарплату около 60 тысяч гривен. Еще более широкий диапазон оплаты предусмотрен для биотехнолога – от 60 до 100 тысяч гривен в зависимости от результатов собеседования.

Высокий заработок всё чаще можно получить не только в традиционно популярных офисных профессиях. Специалисты, обеспечивающие работу производства, контролирующие технологические процессы или обладающие узкоспециализированными знаниями, также могут претендовать на зарплаты, сопоставимые с доходами менеджеров и руководителей. Для работодателей такие сотрудники особенно важны, ведь их отсутствие может напрямую повлиять на работу предприятия.

Сколько могут зарабатывать инженеры

Отдельный сегмент высокооплачиваемых профессий — инженерные специальности. Главному инженеру и инженеру по автоматизированным системам управления производством работодатели предлагают около 40 тысяч гривен.

Спрос на таких специалистов связан с развитием автоматизации и модернизацией производства. Предприятиям нужны люди, которые могут не просто выполнять отдельные технические операции, но и обеспечивать бесперебойную работу сложного оборудования и автоматизированных систем.

Высокие зарплаты предлагают и представителям рабочих профессий. Речь идет, в частности, о:

операторов станков с программным управлением;

электромонтеров;

наладчиков контрольно-измерительных приборов;

слесарей-ремонтников;

фрезеровщиков;

сварщиков;

операторов производственных установок.

В зависимости от конкретной вакансии и квалификации зарплата таких работников составляет от 30 до 50 тысяч гривен. Из-за войны, мобилизации, миграции и структурных изменений в экономике работодатели во многих сферах сталкиваются с нехваткой работников. В результате предприятия вынуждены повышать оплату труда, чтобы привлекать и удерживать квалифицированных специалистов.

Руководителям предлагают до 40 тысяч гривен

Вакансии с высокой оплатой есть и для руководителей. В базе службы занятости есть предложения для директора строительного предприятия, заместителя директора департамента, начальников отделов и руководителей производственных подразделений.

Зарплаты на таких должностях составляют примерно 30–40 тысяч гривен. При этом уровень дохода зависит от сферы деятельности, масштабов предприятия, опыта кандидата и круга его обязанностей.

Высокий спрос наблюдается и на менеджеров, отвечающих за ключевые для бизнеса процессы. В частности, менеджерам по продажам и закупкам предлагают от 30 до 40 тысяч гривен.

Медики могут получать более 40 тысяч

Высокооплачиваемые вакансии есть и в медицинской сфере. В частности, заведующему аптекой работодатель предлагает 46,3 тысячи гривен. Для врача общей практики заявленная зарплата составляет 30 тысяч гривен.

Медицинская сфера остается одной из тех, где спрос на квалифицированных работников стабильно высок. Дефицит кадров и значительная нагрузка на систему здравоохранения повышают ценность опытных специалистов.

Высокие зарплаты предлагаются и сотрудникам финансового направления. Главным бухгалтерам предлагают примерно 30–32 тысячи гривен, тогда как зарплата заместителя главного бухгалтера превышает 31 тысячу гривен.

Среди вакансий с конкурентоспособной оплатой есть и профессии сферы обслуживания. В частности, шеф-повару предлагают 40 тысяч гривен, пекарю — 35 тысяч, а администратору торгового зала — 32 тысячи гривен.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине растет количество подростков, которые официально устраиваются на работу. За семь месяцев 2026 года официальное трудоустройство получили 5015 несовершеннолетних, причем более половины из них приходится только на Киев и Днепропетровскую область.

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