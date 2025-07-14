Заразили компьютеры бухгалтеров и украли 4 миллиона: в Украине разоблачили хакерскую группу

В Украине разоблачили хакерскую группу, которая через заражение компьютеров бухгалтеров украинских предприятий вредоносным ПО (программное обеспечение) получала доступ к системам и выводила деньги на счета подставных ФОПов. Двум участникам схемы уже объявили подозрение – им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

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Об этом сообщает Национальная полиция Украины. Злоумышленники разработали сложную преступную схему, суть которой заключалась в использовании вредоносного программного обеспечения.

Они заражали компьютеры бухгалтерских служб украинских предприятий, благодаря чему получали удаленный и незаметный доступ к компьютерам жертв. Получив полный контроль над системами учета, преступники:

переводили средства на банковские счета подставных физических лиц-предпринимателей под видом оплаты несуществующих услуг;

под видом оплаты несуществующих услуг; привлекали сеть "дропов" – лиц, которые за вознаграждение регистрировались как ФОПы и предоставляли свои счета для вывода средств;

– лиц, которые за вознаграждение регистрировались как ФОПы и предоставляли свои счета для вывода средств; использовали аккаунты криптовалютных бирж, которые также сдавались в аренду для отмывания похищенных денег.

В результате группировка присвоила почти 4 миллиона гривен, принадлежавших ряду ведущих украинских предприятий. Полицейские установили двух основных фигурантов – организатора и его сообщника, который отвечал за сеть "дропов".

Обоим сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 185 УК Украины – кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой . Организатор преступления уже взят под стражу. За содеянное мужчинам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас следственные действия продолжаются. Правоохранители работают над установлением всех участников преступной схемы, в частности тех, кто помогал в регистрации "фиктивных" счетов или передавал доступ к криптокошелькам.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине мошенники начали создавать поддельные Telegram-боты, которые выглядят как официальные сервисы, чтобы обманом выманить данные карт и украсть деньги. Следует помнить, что настоящие банки никогда не просят вводить данные платежных карт в чат-ботах.

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