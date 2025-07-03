Украинцев заманивают в Telegram-боты и обчищают банковские карты: как работает схема

В Украине мошенники начали создавать поддельные Telegram-боты, которые выглядят как официальные сервисы, чтобы обманом выманить данные карт и украсть деньги. Следует помнить, что настоящие банки никогда не просят вводить данные платежных карт в чат-ботах.

Видео дня

Об этом сообщает Госспецсвязи. Преступники тщательно копируют внешний вид официальных ботов: логотипы, описание, структуру меню, цвета, даже манеру общения.

Часто они используют официальные названия с минимальными изменениями – заменяют одну букву, добавляют нижнее подчеркивание или символ. Например, вместо "@PrivatBankBot" будет "@PrivatBank_Bot" или "@РrivatВankBot", где "P" или "B" написаны кириллицей. Для большинства людей такая подмена почти незаметна.

К этому добавляется еще один трюк – фейковый знак верификации. Благодаря Telegram Premium, злоумышленники могут оформить профиль бота так, будто он проверен, добавляя соответствующие стикеры и символы. Это создает иллюзию надежности, и пользователь не подозревает ничего плохого.

Чаще всего мошенники рассылают сообщения о выигрышах, денежной помощи от государства, компенсациях или даже льготах. В тексте обычно указано, что "вам начислена выплата" или "доступна субсидия – пройдите верификацию в чат-боте". Люди, не подозревая мошенничества, переходят в бот, чтобы "оформить заявку".

Бот выглядит вполне правдоподобно. В нем сразу открывается форма, которая просит ввести данные банковской карты – номер, срок действия, CVV, а также пароль от интернет-банкинга или коды из SMS. Все оформлено так, будто это стандартная процедура подтверждения, но после ввода данных деньги мгновенно исчезают со счета.

Что делать, чтобы не попасть в ловушку

Первое правило – не переходить к чат-ботам по подозрительным ссылкам, особенно если они поступили в виде рассылки или от неизвестного контакта. Всегда проверяйте информацию о выплатах и денежной помощи через официальные сайты, приложения банков или звонки на горячую линию.

Если уж и пользуетесь чат-ботом – ищите ссылки на него только через официальные каналы: сайт банка, государственного учреждения или мобильное приложение. Ни одна серьезная структура не будет просить у вас полные реквизиты карты через бот.

Не следует оформлять денежную помощь через Telegram-боты – это один из самых любимых инструментов мошенников. А главное – не вводите никаких банковских данных в мессенджерах. Ни один официальный банк этого не требует.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине мошенники начали маскироваться под перевозчиков, предлагая онлайн-билеты и исчезая после получения предоплаты. Не переводите средства на личные карты незнакомцев и пользуйтесь только услугами официальных перевозчиков с лицензией.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!