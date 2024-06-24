За сбор ягод в Украине готовы платить большие деньги: сколько можно заработать

Сезон сбора ягод в разгаре, и многие люди ищут возможности на этом подзаработать. И не зря, ведь зарплата сборщиков ягод в Украине – одна из самых высоких в агросекторе. Так, по данным аналитиков, за это готово платить в среднем 25,2 тыс. грн.

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Об этом сообщает EastFruit. Отмечается: на столько же могут рассчитывать сборщики грибов и урожая.

При этом подчеркивается: профессия сборщика – популярная. Так, по данным аналитиков, "количество предложений работы по Украине – 109, отзывов на объявление – 5,4 тыс.".

Сколько в Украине платят за работу в аграрном секторе

В целом же, отмечается, самой прибыльной в аграрной отрасли Украины является работа в лесном секторе. Средняя заработная плата здесь, по данным аналитиков, составляет 33 тыс. грн. Далее идут:

комбайнер – 31 тыс. грн;

тракторист – 27 тыс. грн;

сборщики ягод/грибов/урожая – 25,2 тыс. грн;

агроном – 24,7 тыс. грн.

Работы стало меньше

В то же время, констатируется, война сильно повлияла на агарный сектор страны. Так:

"по состоянию на май 2024 года количество объявлений на OLX в сфере сельского хозяйства составляло 1 017 предложений";

за год количество вакансий в сельском хозяйстве на платформе уменьшилось на 20%.

На украинских стройках будут работать мигранты из Азии и Африки

В то же время в Украине 74% компаний ощущают дефицит кадров, а на строительстве уже сейчас не хватает до 30-40% специалистов. В связи с этим ожидается, что строительные компании начнут привлекать трудовых мигрантов – прежде всего из стран Азии и Африки. Которые к тому же готовы работать за меньшие деньги, чем украинцы. Так:

по данным Конфедерации работодателей Украины, за 2 года количество официально зарегистрированных работников в строительном секторе сократилось на 25,4% – до почти 300 тыс. человек;

как утверждает глава правления Украинской ассоциации девелоперов Евгений Фаворов, в определенный момент отдельные компании потеряли до половины персонала.

Кроме того, отмечают аналитики, компании склоняются к привлечению иностранных работников еще и потому, что они не подпадают под мобилизацию. Которая стала одной из причин нехватки кадров.

Помимо всего прочего, иностранцы готовы работать за меньшие деньги, чем украинцы. Так, отмечается:

зарплаты разнорабочих, авторемонтников, электросварщиков, каменщиков, грузчиков, парковщиков стартуют от 450 долларов в месяц;

опытных каменщиков – от 650 долларов;

в то же время такие специалисты-украинцы получают обычно от 900 долларов, а в сложившихся условиях претендуют и на больше.

Более того, констатируется, нанимать иностранцев работодателям выгоднее даже с учетом того, что следует позаботиться об их официальном трудоустройстве и предоставить им жилье обязательно. А также что:

разрешение на 1 год на одного человека стоит чуть больше 15 тыс. грн;

на 2 года – около 25 тысяч.

Однако даже с учетом этих затрат, резюмируется, труд иностранных работников остается на 10-20% дешевле, чем украинских.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, возможность работать из дома становится все популярней в Украине. И на то есть причины: у работников нет нужды тратить время и деньги на дорогу в офис, зато есть упрощенный доступ к более широкому кругу работодателей, возможность работать не только в своем городе, но и по всей стране, и даже в мире. Более того, некоторые работодатели готовы платить своим сотрудникам за работу из дома более 50 тыс. грн.

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