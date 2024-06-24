Украинцы могут получать больше 50 тысяч за работу через интернет: какие вакансии

Возможность работать из дому становится все популярней в Украине. И на то есть причины: у работников нет нужды тратить время и деньги на дорогу в офис, зато есть упрощенный доступ к более широкому кругу работодателей, возможность работать не только в своем городе, но и по всей стране, и даже в мире. Более того, некоторые работодатели готовы платить своим сотрудникам за работу из дома более 50 тыс. грн.

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Так, вакансия руководителя отдела продаж в компании, работающей в сфере ухода за собой предполагает зарплату 35 до 80 тыс. грн. Чтобы претендовать на должность, нужно среди прочего:

иметь опыт работы с клиентами В2В от двух лет;

знать алгоритмы продаж и обслуживания таких клиентов;

быть готовым к командировкам в Европу.

Гостиничная управляющая компания готова платить от 40 до 60 тыс. грн старшему менеджеру по продажам. В обязанности будет входить продажа услуг по входящим теплым обращениям покупателей.

Digital-агентство ищет чат-специалиста на зарплату от 40 до 50 тыс. грн. "Главная задача этой должности – оперативно отвечать на сообщения в чатах от клиентов и предоставлять им необходимую информацию," – говорится в объявлении.

На украинских стройках будут работать мигранты из Азии и Африки

В то же время, в Украине 74% компаний ощущают дефицит кадров, а на строительстве уже сейчас не хватает до 30-40% специалистов. В связи с этим ожидается, что строительные компании начнут привлекать трудовых мигрантов – прежде всего, из стран из Азии и Африки. Которые, к тому же, готовы работать за меньшие деньги, чем украинцы. Так:

по данным Конфедерации работодателей Украины, за 2 года количество официально зарегистрированных работников в строительном секторе сократилось на 25,4% – до почти 300 тыс. человек;

как утверждает глава правления Украинской ассоциации девелоперов Евгений Фаворов, в определенный момент отдельные компании потеряли до половины персонала.

Кроме того, отмечают аналитики, компании склоняются к привлечению иностранных работников еще и потому, что они не подпадают под мобилизацию. Которая стала одной из причин нехватки кадров.

Кроме того, иностранцы готовы работать за меньшие деньги, чем украинцы. Так, отмечается:

зарплаты разнорабочих, авторемонтников, электросварщиков, каменщиков, грузчиков, парковщиков стартуют от 450 долларов в месяц;

опытных каменщиков – от 650 долларов;

в то же время, такие специалисты-украинцы получают обычно от 900 долларов, а в сложившихся условиях претендуют и на больше.

Более того, констатируется, нанимать иностранцев работодателям выгоднее даже с учетом того, что следует позаботиться об их официальном трудоустройстве и предоставить им жилье обязательно. А также, что:

разрешение на 1 год на одного человека стоит чуть больше 15 тыс. грн;

на 2 года – около 25 тысяч.

Однако даже с учетом этих затрат, резюмируется, труд иностранных работников остается на 10-20% дешевле, чем украинских.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в мае в Украине увеличилось количество вакансий в сфере охраны и безопасности – благодаря вакансиям в Силах обороны. Также значительный прирост произошел в категории "Управление персоналом, HR".

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