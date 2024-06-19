На украинских стройках будут работать мигранты из Азии и Африки: готовы получать меньшие деньги

В Украине 74% компаний ощущают дефицит кадров, а на строительстве уже сейчас не хватает до 30-40% специалистов. В связи с этим ожидается, что строительные компании начнут привлекать трудовіх мигрантов – прежде всего, из стран из Азии и Африки. Которые, к тому же, готовы работать за меньшие деньги, чем украинцы.

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Об этом сообщает Forbes. Отмечается:

по данным Конфедерации работодателей Украины, за 2 года количество официально зарегистрированных работников в строительном секторе сократилось на 25,4% – до почти 300 тыс. человек;

как утверждает глава правления Украинской ассоциации девелоперов Евгений Фаворов, в определенный момент отдельные компании потеряли до половины персонала.

Выход из ситуации руководители строительных компаний видят в привлечении трудовых мигрантов из других стран. В частности, из:

Пакистана;

Непала;

Индии;

Бангладеш;

Филиппин;

стран Африки;

Молдовы;

Узбекистана;

Азербайджана.

При этом подчеркивается: компании склоняются к привлечению иностранных работников еще и потому, что они не подпадают под мобилизацию. Которая стала одной из причин нехватки кадров.

Кроме того, иностранцы готовы работать за меньшие деньги, чем украинцы. Так, отмечается:

зарплаты разнорабочих, авторемонтников, электросварщиков, каменщиков, грузчиков, парковщиков стартуют от 450 долларов в месяц;

опытных каменщиков – от 650 долларов;

в то же время, такие специалисты-украинцы получают обычно от 900 долларов, а в сложившихся условиях претендуют и на больше.

Более того, констатируется, нанимать иностранцев работодателям выгоднее даже с учетом того, что следует позаботиться об их официальном трудоустройстве и предоставить им жилье обязательно. А также, что:

разрешение на 1 год на одного человека стоит чуть больше 15 тыс. грн;

на 2 года – около 25 тысяч.

Однако даже с учетом этих затрат, резюмируется, труд иностранных работников остается на 10-20% дешевле, чем украинских.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, несмотря на полномасштабную войну и регулярные российские обстрелы, украинцы не отказываются от покупки нового жилья. Впрочем, 90% спроса на первичное жилье сконцентрировано главным образом в относительно безопасных в военном смысле городах. Более того, в таких регионах спрос на новое жилье вырос в 1,5-1,8 раза – тогда как в целом по Украине упал до 35% от довоенного уровня.

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