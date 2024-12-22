За работу из дома готовы платить около 50 тысяч: какие вакансии открыты в декабре

В Украине все популярнее становится удаленная работа. При этом соискатели нередко ищут вакансии, не требующие особого опыта. И не без причины – на некоторых позициях можно зарабатывать таким образом около 50 тыс. грн.

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Так, компания, занимающаяся продажей товаров для красоты и здоровья, ищет менеджера по продажам. Платить готовы от 20 000 до 50 000 грн. Среди требований – коммуникативные навыки и "наличие ноутбука или ПК, наушников с гарнитурой и проводного интернета".

Так, рекламная компания ищет менеджера по работе с клиентами на зарплату от 15 000 до 45 000 грн. Как объясняется в объявлении, конкретная сумма будет зависеть от количества привлеченных клиентов.

Поставщик продукции для строительства и ремонта готов платить менеджеру по оптовым продажам от 30 000 до 60 000 грн. Среди требований – продвижение продукции компании, ведение переговоров с потенциальными клиентами, заключение договоров и контроль за их выполнением.

В Украине появились 50 новых профессий и должностей

В то же время, у Украине появилось 50 новых профессий и должностей. Среди них – оператор по поиску взрывоопасных предметов (деминер). При этом уже можно найти высокооплачиваемые вакансий для деминеров-саперов – как в военном, так и в гражданском секторе.

О появлении новых профессий и должностей сообщили в Минэкономики. Там отметили, что они касаются:

медицины;

судебной системы;

прокуратуры;

медиа;

других сфер деятельности.

В частности, кроме деминера, отмечается, в Украине появилась профессия нутрициолога – специалиста, способного определить индивидуальное меню каждого человека согласно личностям его иммунной и другой систем. А также, среди прочих:

профессионала по медицинской статистике;

оператора Оперативно-спасательной службы гражданской защиты;

агента станционного;

менеджера (управителя) спортивной деятельности;

специалиста по защите та стойкости объектов критической инфраструктуры.

В то же время, отметим: в настоящее время на рынке достаточно много вакансий для деминеров – причем не только в военной сфере. Вакансии высокооплачиваемые – некоторые компании, согласно информации крупного кадрового портала, предлагают зарплату в 42 000, 61 000 и даже 72 000 грн.

В сфере же обороны деминеры-саперы могут зарабатывать гораздо больше. В частности, можно встретить предложения с зарплатами по 54 000, 70 000 и 190 000 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, хорошие деньги можно зарабатывать без высшего образования – в частности, имея рабочую профессию. Так, отдельные работодатели готовы платить представителям некоторых специальностей около 60 тыс. грн.

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