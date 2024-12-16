В Украине специалистам без высшего образования готовы платить 60 тысяч: кого ищут

В Украине хорошие деньги можно зарабатывать без высшего образования – в частности, имея рабочую профессию. Так, отдельные работодатели готовы платить представителям некоторых специальностей около 60 тыс. грн.

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Так, логистическая компания готова платить от 53 000 до 90 000 грн водителю-международнику. "Мы ищем кандидатов с опытом работы водителем-международником от 1 года, со знанием дорожного правила, способностью к концентрации и длительной езде. Задача водителя-международника заключается в оперативной и безопасной доставке грузов в пункт назначения", – говорится в описании вакансии.

Строительная компания ищет квалифицированного оператора экскаватора для работы по строительству складских помещений. Зарплату предлагают от 40 000 до 60 000 грн.

Компания из сферы автосервиса ищет автомеханика-автослесаря. Платить обещают от 60 000 до 120 000 грн. Среди требований – опыт работы от 2 лет.

Украинцы игнорируют вакансии с зарплатами до 35 тысяч

В то же время, по данным специалистов профильного ресурса, украинцы игнорируют многие вакансии с высокими зарплатами – до 35 000 грн. На такие объявления приходило меньше всего ответов – при том, что сами профессии, на которых ищут специалистов, не являются экзотическими. Впрочем, и количество самих вакансий не "космическое".

Так, на 110 вакансий стоматолога было всего 197 отзывов, рассказали специалисты профильного ресурса. Они отметили: медианная (зарплата человека, находящегося в середине ряда зарплат) предлагаемая зарплата по этим вакансиям составляла 30 000 грн.

Вакансий для автоэлектриков было размещено 149. Получено по ним отзывов – 296. При этом зарплаты в этой сфере существенно выросли – по данным аналитиков, они составляют 35 000 грн, тогда как в прошлом году автоэлектрик мог заработать 27 500 грн.

На 39 вакансий конструктора на производстве пришлось всего 60 отзывов. При этом медианная предлагаемая зарплата специалиста в этой сфере составляет 28 750 грн.

Существенная нехватка кадров также в области красоты и здоровья. На 107 вакансий тренера всего 290 отзывов. Медианная зарплата составляет 17 500 грн.

На 67 открытых в октябре вакансий технолога было получено лишь 204 отзыва. Медианная зарплата составляет 22 500 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине все популярнее становится удаленная работа. При этом соискатели нередко ищут вакансии, не требующие особого опыта. И не без причины – на некоторых позициях можно зарабатывать таким образом около 50 тыс. грн.

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