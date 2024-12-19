В Украине появились 50 новых профессий и должностей: сколько платят отдельным специалистам

В Украине появилось 50 новых профессий и должностей. Среди них – оператор по поиску взрывоопасных предметов (деминер). При этом уже можно найти высокооплачиваемые вакансий для деминеров-саперов – как в военном, так и в гражданском секторе.

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О появлении новых профессий и должностей сообщили в Минэкономики. Там отметили, что они касаются:

медицины;

судебной системы;

прокуратуры;

медиа;

других сфер деятельности.

В частности, кроме деминера, отмечается, в Украине появилась профессия нутрициолога – специалиста, способного определить индивидуальное меню каждого человека согласно личностям его иммунной и другой систем. А также, среди прочих:

профессионала по медицинской статистике;

оператора Оперативно-спасательной службы гражданской защиты;

агента станционного;

менеджера (управителя) спортивной деятельности;

специалиста по защите та стойкости объектов критической инфраструктуры.

В то же время, Минэкономики изменило 34 профессиональных названия работ. А также отменило 42 устаревших названия профессий. Среди них:

инструктор по организации работы народных дружин;

преподаватель по социальной педагогике;

прокурор-криминалист.

"Профессии и должности должны соответствовать требованиям времени и потребностям рынка труда, поэтому мы осовремениваем список профессий в классификаторе. Кроме того, новые профессии, в частности, касающиеся разминирования, медицинской сферы и т.п., открывают новые возможности для граждан и способствуют формированию новых направлений деятельности, возникших в связи с войной и необходимостью преодоления ее последствий", – рассказали в министерстве.

Работа и зарплата для деминеров

В то же время, отметим: в настоящее время на рынке достаточно много вакансий для деминеров – причем не только в военной сфере. Вакансии высокооплачиваемые – некоторые компании, согласно информации крупного кадрового портала, предлагают зарплату в 42 000, 61 000 и даже 72 000 грн.

В сфере же обороны деминеры-саперы могут зарабатывать гораздо больше. В частности, можно встретить предложения с зарплатами по 54 000, 70 000 и 190 000 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, хорошие деньги можно зарабатывать без высшего образования – в частности, имея рабочую профессию. Так, отдельные работодатели готовы платить представителям некоторых специальностей около 60 тыс. грн.

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