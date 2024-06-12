За работу баристой готовы платить более 20 тысяч: вакансии

В Украине профессия баристы становиться все более популярной. Дело в том, что украинцы все больше ценят качественный кофе и готовы платить за него. Это приводит к открытию новых кафе по всей стране, которым требуются квалифицированные работники. Зарабатывать же в Украине баристы могут более 20 тыс. грн.

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К примеру, на популярном сайте поиска работы можно найти вакансию баристы на зарплату от 19 до 22 тыс. грн. График работы – 7/7 или 14/14, с 7:00-21:00.

Магазин продуктов готов платить баристе 17-20 тыс. грн. Работа в Киеве, график посменный, смена – 12 часов.

А крупная сеть супермаркетов ищет баристу на зарплату от 16 530 до 23 480 грн. "Нам нужны настоящие энтузиасты своего дела и просто классные яркие люди, знающие, что такое госпиталити, работа в команде, любовь к кофе и людям", – говорится в объявлении.

Украинцам без высшего образования готовы платить 50 тысяч

В целом, в Украине можно зарабатывать хорошие деньги, имея рабочую профессию. К примеру, в Киеве работодатели готовы платить представителям некоторых специальностей от 30 до 50 тыс. грн.

В частности, в среднем 50 тысяч предлагают тонировщикам. При этом в целом по Украине таким специалистам, по данным крупного кадрового портала, готовы платить намного меньше – в среднем 36 тыс. грн.

Поклейщикам готовы платить в среднем 45 тыс. грн. Что тоже намного выше, чем в целом по стране, – в других регионах поклейщики могут рассчитывать на зарплату в среднем в 22,5 тыс. грн.

Автослесарям в Киеве предлагают в среднем 40 тыс. грн. Тогда как по Украине – 32,5 тыс. грн.

Как сообщал OBOZ.UA, грузчики же в Украине могут зарабатывать в среднем 17,5 тыс. грн. Однако есть вакансии, где предлагают больше – около 30 тысяч.

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