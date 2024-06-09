В Украине за работу грузчиком готовы платить около 30 тысяч: какие вакансии открыты

Работа грузчика – это физически тяжелая, но и востребованная, не требующая при этом специального образования или опыта. Она подходит для людей всех возрастов и физической подготовки. Зарабатывать же в Украине грузчики могут в среднем 17,5 тыс. грн, однако есть вакансии, где предлагают больше – около 30 тысяч.

К примеру, на популярном сайте поиска работы можно найти вакансию грузчика-комплектовщика на зарплату в 20 тыс. грн. Среди требований – отсутствие вредных привычек, а также ответственность и порядочность.

Компания, занимающаяся оптовой торговлей, обещает платить грузчику-комплектовщику от 22 до 27 тыс. грн. Кандидат должен быть внимательным и ответственным. Платить обещают без задержек. Также предоставляют возможность жить в общежитии.

Другая компания, занимающаяся оптовой торговлей ищет грузчика-комплектовщика для работы на складе за 30 тыс. грн. От соискателя требуется хорошая физическая форма и отсутствие противопоказаний по здоровью. Работать придется с понедельника по субботу – однако в последнюю всего полдня.

А трубный завод ищет грузчика на зарплату от 20 до 30 тыс. грн – в зависимости от отработанных часов. Обещают вовремя платить, а также карьерный рост.

Украинцам без высшего образования готовы платить 50 тысяч

В целом, в Украине можно зарабатывать хорошие деньги, имея рабочую профессию. К примеру, в Киеве работодатели готовы платить представителям некоторых специальностей от 30 до 50 тыс. грн.

В частности, в среднем 50 тысяч предлагают тонировщикам. При этом в целом по Украине таким специалистам, по данным крупного кадрового портала, готовы платить намного меньше – в среднем 36 тыс. грн.

Поклейщикам готовы платить в среднем 45 тыс. грн. Что тоже намного выше, чем в целом по стране, – в других регионах поклейщики могут рассчитывать на зарплату в среднем в 22,5 тыс. грн.

Автослесарям в Киеве предлагают в среднем 40 тыс. грн. Тогда как по Украине – 32,5 тыс. грн.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине все более популярной становится удаленная работа. И на то есть причина – некоторые работодатели готовы платить своим сотрудникам за работу из дома более 60 тыс. грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!