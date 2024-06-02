Украинцам без высшего образования готовы платить 50 тысяч: кого ищут в Киеве

В Украине хорошие деньги можно зарабатывать без высшего образования – в частности, имея рабочую профессию. К примеру, в Киеве работодатели готовы платить представителям некоторых специальностей от 30 до 50 тыс. грн.

В частности, в среднем, 50 тысяч предлагают тонировщикам. При этом в целом по Украине таким специалистам, по данным крупного кадрового портала, готовы платить намного меньше – в среднем 36 тыс. грн.

Поклейщикам готовы платить в среднем 45 тыс. грн. Что тоже намного выше, чем в целом по стране – в других регионах поклейщики могут рассчиывать на зарплату в среднем 22,5 тыс. грн.

Автослесарям в Киеве предлагают в среднем 40 тыс. грн. Тогда как по Украине – 32,5 тыс. грн.

Представители сразу нескольких рабочих профессий могут рассчитывать зарабатывать в Киеве в среднем от 30 до 35 тыс. грн. Это, в частности:

монтажники вентиляции, полировщики, высотники – 35 тыс. грн;

экскаваторщики – 33 тыс. грн;

обиватели, сборщики мебели, сварщики – 30 тыс. грн.

Кому в Киеве готовы платить больше всего

В целом же в столице предлагаемые зарплаты, по данным специалистов, колеблются от средних 8,3 до 70 тыс. грн. Больше всего платить готовы прогаммистам 1С и операторам БПЛА – в среднем, собственно, 70 тыс. грн.

Меньше всего – вахтерам. Им предлагают в среднем 8,3 тыс. грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине все популярнее становится удаленная работа. И не без причины: на некоторых позициях можно зарабатывать таким образом более 40 тыс. грн.

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