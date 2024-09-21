За перевод жене заблокировали банковскую карту: в каком случае ограничат доступ к счету

Monobank заблокировал карточку своей клиентке после того, как она получила деньги от своего мужа. При этом речь идет о гражданском браке, о котором банку не было известно.

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Об этом "Минфину" рассказал читатель. Так, муж вместе с гражданской женой собирался приобрести в рассрочку недвижимость. Договор был оформлен на жену, поэтому, чтобы она смогла уплатить причитающуюся сумму, перевел ей деньги.

Через несколько часов карточку жены банк заблокировал и попросил предоставить разъяснения об источнике происхождения этих денег. Теперь справки нужны от неработающей жены (маленький общий ребенок), и без справок его не разблокируют). Моя переписка с объяснением ситуации ничего не дала", – жалуется читатель.

Есть в этом отзыве несколько нюансов, на которые следует обратить внимание:

Договор на недвижимость был оформлен на неработающую жену

Супруги находятся в фактически брачных отношениях, а не в официальном браке

Фактические брачные отношения не имеют юридического значения для отношений клиента с банком, говорит юрист юридической компании Арес Игорь Терещенко. А значит, подтверждающие документы от мужчины для банка не будут иметь силы.

По его опыту, перерегистрация договора на покупку жилья в рассрочку на мужа никоим образом не поможет решить проблему с банком, поскольку такие действия не добавят обоснованности сделки по перечислению средств гражданской жене. Не поможет и попытка произвести платеж в другом банке.

"Если жена попытается внести эти деньги наличными деньгами в другом банке, она столкнется с теми же требованиями финансового мониторинга. Банк потребует подтверждения происхождения средств. При отсутствии соответствующих документов возможна блокировка счета и инициирование проверки финансовых операций", – объясняет Игорь Терещенко.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине среди государственных банков самую большую зарплату получает председатель правления "Привата" Герхард Беш. В июле он получил более 2,4 млн грн и значительно опередил всех своих коллег. В то же время председатель НБУ Андрей Пышный, отвечающий за всю банковскую систему, в месяц зарабатывает в среднем 629 тыс. грн.

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