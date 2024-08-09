Раскрыты зарплаты в госбанках и НБУ: кому платят миллионы в "Привате", "Ощаде" и не только

В Украине среди государственных банков самую большую зарплату получает председатель правления "Привата" Герхард Бьош. В июле он получил более 2,4 млн грн и значительно опередил всех своих коллег. В то же время председатель НБУ Андрей Пышный, отвечающий за всю банковскую систему, в месяц зарабатывает в среднем 629 тыс. грн.

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О том, какие зарплаты получают руководители государственных банков и НБУ и кто их определяет, читайте в материале OBOZ.UA.

Больше платят в "Привате", а меньше всего повезло руководителю Укргазбанка

Председатель правления ПриватБанка Герхард Бьош – самый высокооплачиваемый менеджер в банковской сфере. По меньшей мере, среди госбанков. В июле он получил рекордную даже по сравнению со своими доходами зарплату в размере 2 млн 472 тыс. грн. Для сравнения, это почти на 2 млн грн больше, чем зарабатывает коллега Бьоша в Укргазбанке.

Еще в июне руководитель крупнейшего в Украине банка заработал чуть больше 1,1 млн грн. "Размер вознаграждения членов Правления, в том числе поощрительных и компенсационных выплат, устанавливается Наблюдательным советом", – говорится в положении о вознаграждении в "Привате".

В Наблюдательный совет ПриватБанка входят девять членов: независимые представители, представители государства от правительства и представители государства от комитета Совета по финансам, налоговой и таможенной политике. Независимые члены – избранные на прозрачных конкурсах специалисты. Большинство из них – иностранцы. Кстати, в июле зарплата члена наблюдательного совета "Привата" колебалась от 580 до 770,8 тыс. грн.

Глава правления Ощадбанка Сергей Наумов стабильно зарабатывает около 1,1 млн грн в месяц. Среди топов государственных банков он очутился на втором месте по уровню заработной платы. Как и в случае с Бьошем, его зарплата устанавливается решением Наблюдательного совета. Набсовет сформирован по такому же принципу: из независимых членов, представителей правительства и парламента (профильного комитета).

Следует отметить, что, как видно из таблицы, с зарплаты банкиров также удерживаются налоги. Из зарплаты главы "Привата" – 519 тыс. грн за июль, а у его коллеги из "Ощада" – 216,4 тыс. грн. Как видно на графике, последний раз глава Ощадбанка зарабатывал менее 1 млн грн еще в январе этого года. А начиная с февраля его зарплата – стабильно шестизначное число.

Виктор Пономаренко, председатель правления Укрэксимбанка, еще в июне заработал более 1,2 млн грн и мог бы занять второе место по уровню зарплаты. Однако за июль банкир заработал всего чуть больше 1 млн грн и уступил Наумову.

Пономаренко в "Укрэксиме" – новичок (в графике указана в том числе зарплата предыдущего председателя правления). Наблюдательный совет банка избрал его председателем правления только 3 мая 2024 года. Так что в июне была его первая полная зарплата в новой должности.

До этого Пономаренко 20 лет проработал в ПроКредитБанке, в котором с 2012-го занимал должность председателя правления. Его избрали на независимом (во всяком случае, так декларируют) конкурсе, который проводили с помощью рекрутинговой компании Odgers Berndtson. Кстати, сейчас эта компания будет проводить поиск членов наблюдательного совета для "Укртранснафты" (они выиграли тендер на 3,7 млн грн).

Алексей Ступак вступил в должность председателя правления Sense Bank 30 декабря 2023-го. Такой подарок на Новый год получил бывший сотрудник "Креди Агриколь Банка". Правда, в банке он работает с июня 2019 года.

Отбор также прошел с привлечением рекрутинговой компании Odgers Berndtson. Однако нужный кандидат нашелся в коллективе банка. Итак, в июле 2024 года Ступак заработал 908 тыс. грн. Среди государственных банков глава Sense Bank высокой зарплатой не отличился.

В 2024 году его зарплата ни разу не достигла шестизначной цифры. В июне он заработал 996,7 тыс. грн. Но до миллиона ему все-таки не хватило несколько тысяч гривен.

Последний среди руководителей госбанков – Родион Морозов из Укргазбанка. Кстати, в Украине буквально несколько дней назад появился седьмой госбанк – "Мотор-Банк" (его забрали у подсанкционного Вячеслава Богуслаева, 85-летнего миллиардера, продолжавшего поставлять военное оборудование в РФ даже после начала полномасштабной войны). Также государству принадлежит банк PIN. Однако оба банка недавно стали государственными, кроме того, их размеры невозможно сравнивать с пятеркой указанных банков.

Родион Морозов – исполняющий обязанности председателя. Еще в июле прошлого года Наблюдательный совет избрал нового председателя правления – поляка Пиотра Качмарека. Он должен был начать работу сразу после согласования в НБУ, однако уже больше года обязанности главы исполняет Родион Морозов. Его ежемесячная зарплата составляет 475 тыс. грн.

Где больше зарабатывают: в НБУ или госбанках

Зарплаты в НБУ официально не публикуют, однако и глава регулятора, и его заместители заполняют декларации в НАПК. Андрей Пышный в прошлом году в среднем зарабатывал 628,9 тыс. грн в месяц. И хотя это высокая зарплата, до зарплаты главы Ощадбанка, которую когда-то занимал Пышный, доход главы Нацбанка не дотягивает.

Первая заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова, пересидевшая на своем посту уже одного председателя, в 2023-м в среднем зарабатывала 493,8 тыс. грн. И .о. главы правления Укргазбанка зарабатывает меньше, чем первая заместитель главы НБУ. Ранее Рожкова занимала должность и. о. председателя Платинум Банка. 9 июня 2015 года Рожкова уволилась из "Платинума", а уже на следующий день начала работать директором департамента банковского надзора НБУ.

Банк обанкротился, а Фонд гарантирования вкладов через суд добился признания бывших менеджеров, в том числе Рожковой, виновными. Она должна компенсировать 1,477 млрд грн ущерба. Но даже с достаточно высокой зарплатой Рожковой ей нужно жить по меньшей мере 250 лет, продолжать работать первой заместительницей председателя правления и всю свою зарплату отдавать в счет погашения долга.

Заместитель Пышного Юрий Гелетей в среднем в прошлом году зарабатывал 477,7 тыс. грн. Гелетей известен своей работой в Минфине. С июля 2018 года работал в должности заместителя Министра финансов Украины. Сейчас его зарплата в разы выше, чем в министерстве.

Ярослав Матузка в среднем зарабатывал 470,9 тыс. грн, Андрей Николайчук – 484,5 тыс. грн, Дмитрий Олейник – 527,9 тыс. грн, а Алексей Шабан – 473,9 тыс. Что интересно, заместитель Пышного Дмитрий Олейник в среднем в прошлом году зарабатывал даже больше, чем первая заместитель Рожкова.

В среднем же зарплаты членов правления НБУ соответствуют уровню наблюдательных советов госбанков, однако не дотягивают до уровня зарплат в крупнейших государственных банках.