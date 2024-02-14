Коррупционная схема по закупке продуктов Минобороны: раскрыты подробности

В закупках продовольствия Министерством обороны Украины была найдена коррупционная схема, которая действовала в 2022-2023 годах. Она позволяла существенно завышать цены на определенные категории товаров.

Так, с помощью схемы поставщики получали сверхприбыли. Об этом информирует пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

"В рамках расследования уголовного производства по закупке Министерством обороны Украины услуги по организации питания детективы Национального бюро подтвердили факты существования коррупционной схемы, позволяющей значительно завышать цены на определенные категории продуктов", – говорится в сообщении.

Применение существующей системы закупок позволяет поставщикам прибегать к злоупотреблениям при формировании цены на ходовые группы продуктов: яйца продают втридорога, а лосось или голубику, которые не увидишь в рационе военных, – по ценам, в разы ниже рыночных, добавили в НАБУ.

Для подтверждения фактов злоупотреблений детективы изымают и прорабатывают огромный массив первичных документов складского учета воинских частей, получателей услуги. Это необходимо для установки объемов поставок всех наименований продуктов по каталогу.

Сейчас назначен ряд экспертиз, идет сбор дополнительных материалов. На фото только треть документов, изъятых во время проведения следственных действий.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему народному депутату Виталию Барвиненко. По данным следствия, он незаконно получил более 614 тысяч гривен компенсации за съем жилья, предусмотренной для народных избранников, не имеющих жилья в Киеве.