Взятки и элитный отдых для бывшего чиновника Минобороны: Гринкевичам сообщили о новом подозрении

Украинские правоохранители уличили высокопоставленного чиновника Министерства обороны во взяточничестве. Он мог получать деньги от львовских бизнесменов за содействие в заключении контрактов для Вооруженных сил Украины. Вероятно, речь идет, в частности, о скандальном Игоре Гринкевиче – ему, как и чиновнику, объявлены подозрения.

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Об этом сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР). Фигурантом из Минобороны оказался бывший заместитель начальника Главного управления материальных ресурсов ведомства.

Что известно

По данным следствия, чиновник использовал служебное положение и влияние для лоббирования интересов конкретных предпринимателей при подписании договоров с Минобороны в 2022 году. Взамен он получал неправомерную выгоду:

в марте-апреле 2022 года бизнесмены перечислили 150 тыс. грн на счета лиц, связанных с этим чиновником ;

; в конце 2022 года один из львовских предпринимателей полностью оплатил чиновнику отдых в элитном санатории Трускавца, стоимость которого составила почти 290 тыс. грн.

Действия экс-чиновника квалифицировали по ч. 1 и ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства). Подозрения также объявлены предпринимателям, которые финансировали эти взятки.

Что предшествовало

Этот эпизод стал частью более широкого расследования ГБР по факту хищения средств Минобороны во время войны. В частности, расследование в отношении известного львовского бизнесмена и его преступной организации уже завершено, а обвинительный акт передан в суд.

Хотя имя бизнесмена не раскрывается, описание связанной с ним сделки совпадает с деталями дела Гринкевичей:

подконтрольные им компании подписали с Минобороны контракты на сумму более 1,8 млрд грн на поставку военной формы;

на поставку военной формы; проведенные профильные экспертизы доказали, что одежда не соответствовала техническим требованиям оборонного ведомства и была абсолютно непригодной для использования на фронте ;

; сумма прямых убытков, нанесенных государству из-за закупки некачественной амуниции, превысила 1,17 млрд грн.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что украинские правоохранители выявили системные злоупотребления при закупках древесины для нужд Сил обороны страны в различных регионах страны. Общая сумма убытков, нанесенных военному бюджету в результате раскрытых коррупционных схем, превысила 14,7 млн грн.

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