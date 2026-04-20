УкраїнськаУКР
русскийРУС

В ВСУ разоблачили коррупцию на 14,7 млн грн: какие схемы обнаружили

Станислав Кожемякин
Экономика
3 минуты
1,2 т.
В СОУ разоблачили схемы на древесине на 14,7 млн грн

Украинские правоохранители обнаружили системные злоупотребления при закупках древесины для нужд Сил обороны страны в разных регионах страны. Общая сумма ущерба, нанесенного военному бюджету в результате разоблаченных коррупционных схем, превысила 14,7 млн грн.

Видео дня

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. Отмечается, что коррупцию разоблачили 15 апреля в рамках операции "Нечестные закупки".

Подробности расследования

Следственные действия проходили в 11 регионов – Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черниговской областях и в Киеве. Во время 38 обысков изъяли:

  • средства связи;
  • оргтехнику;
  • служебную документацию и черновые записи, имеющие доказательственное значение.
Разоблачены схемы на древесине для войска

Шестерым должностным лицам сообщено о подозрении. Среди них:

  • бывший руководитель Киевского квартирно-эксплуатационного управления (КЭУ);
  • начальник квартирно-эксплуатационной службы тыла воинской части;
  • руководители государственных предприятий.
В 11 регионах прошли обыски

Общая сумма нанесенного государству ущерба составляет более 14,7 млн грн. Должностным лицам сообщено о подозрении по соответствующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • инженеру отдела материально-технического обеспечения Харьковского КЭУ – по ч. 2 ст. 367 УК Украины (из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей он допустил закупку топливной древесины по завышенным ценам, что повлекло более 10 млн грн убытков);
  • бывшему начальнику Киевского КЭУ – по ч. 4 ст. 425 УК Украины (из-за служебной халатности он допустил закупку древесины по завышенной стоимости, что привело к убыткам около 2 млн грн).
  • начальнику квартирно-эксплуатационной службы тыла воинской части сообщено – по ч. 2 ст. 364 (злоупотреблял служебным положением и допустил закупку топливной древесины твердых пород по завышенным ценам, что повлекло более 1,2 млн грн убытков).
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!