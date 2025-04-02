Визажисты, продавцы сала и наркодельцы "распилили" более 2 млрд грн: СМИ узнали, как работала схема обогащения на дровах для ВСУ

В Украине квартирно-эксплуатационные отделы (КЭВ) в разных областях без тендеров заключали соглашения на сотни миллионов гривен с подставными ФЛП, среди которых были наркодельцы, визажисты, продавцы сала и другие лица без опыта поставок древесины для ВСУ. Завышенные цены на дрова, фиктивные поставщики и отсутствие контроля позволили распилить более 2,7 млрд грн, а также после задержаний новые договоры продолжали заключаться.

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Об этом говорится в выпуске расследования "На межі". С 2023 года через КЭВ в разных регионах прошло более 2,7 млрд грн на закупку дров. Сотни миллионов получили случайные предприниматели – от наркодельцов и продавцов косметики до автослесарей и 18-летних бизнесменов.

Закупку дров осуществляли тыловые подразделения КЭВ, отвечающие за обеспечение воинских частей топливом, ремонты и строительство. Они имели право заключать прямые договоры, что и позволяло заключать контракты с вновь созданными ФЛП без прозрачных тендеров.

К примеру, КЭВ г. Луганск в 2023 году заключил договоры на 1,2 млрд грн. Средняя цена кубометра дров составила 2300 грн., хотя рыночная стоимость не превышала 1500 грн. Анализ показывает, что значительная часть "поставщиков" не имела никакого отношения к торговле деревом. К тому же среди них – семейные подряды и случайные люди.

Запорожский КЭВ заключил 22 соглашения на 177,4 млн грн. Лишь три компании получили контракты: ООО "БОСТПАРЛЕН", ООО "ИНТО ОПТТОРГ" и ООО "СТРОЙ КОРП САГА". Их основатель – Андрей Мотрич, известный как #Андрей Барыга Васильков, бывший водитель хлебозавода, осужден за хранение наркотиков. Среди других фигурантов:

Елена Савченко – блоггер и визажистка ("kisa0288" в Instagram), получила 40 млн грн на поставку дров;

– блоггер и визажистка ("kisa0288" в Instagram), получила 40 млн грн на поставку дров; Людмила Соседкина – продавщица сала, ее семья в общей сложности получила более 53 млн грн;

– продавщица сала, ее семья в общей сложности получила более 53 млн грн; Семья Гидровичей – супруги, которые оформили контракты на 70 млн грн, хотя мужчина раньше работал в части, которая покупала у них дрова;

Кристина Мальцева – 18-летняя девушка, только открывшая ФЛП, а уже заключившая контрактов на 21 млн грн;

– 18-летняя девушка, только открывшая ФЛП, а уже заключившая контрактов на 21 млн грн; Семья Бобровых – отец, мать и сын, вместе получили 41 млн грн.

В июле 2024 года правоохранители заявили о ликвидации схемы, провели 70 обысков и задержали 30 человек. Было установлено хищение 138 млн. грн, за которые приобретены квартиры, автомобили и коммерческая недвижимость. Отстранили только одного должностного лица – начальника Луганского КЭВ. Но уже через месяц КЭВ заключили новые сделки на 160 млн грн, говорится в расследовании.

Так, в феврале-2025 Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило, что чиновники КЭВ Луганска вместе с сообщниками реализовали масштабную схему хищения бюджетных средств из-за закупки древесины по завышенным ценам, что нанесло государству ущерб более чем в 101 млн гривен. Пятерым участникам преступной группы огласили подозрение.

Тогда отмечалось, что что платежи производились через фиктивных ФЛП, чьи счета контролировали сами участники сделки. В общей сложности ДБР установило 35 ФЛП, привлеченных к махинациям. Следователи выяснили, что в рамках этой схемы было осуществлено 47 закупок по завышенным ценам. Общая сумма хищения составила более 101 млн грн.

"То есть правоохранители заявят: сделки прикрыты, лидеры задержаны, схема больше не работает. Однако за один-единственный месяц подписано более 30 новых соглашений на общую сумму более 160 млн. грн. И хотя здесь уже используются открытые торги вместо прямых договоров, цена за кубометр дров для Харькова и Луганска уменьшается всего на 100 грн, и составляет 2200 грн за куб.", – отмечают расследователи.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине готовится к рассмотрению законопроект о частичном закрытии информации об объектах недвижимости. Эту законодательную инициативу подвергли критике правозащитники. Дело в том, что новации в случае их утверждения создадут препятствия для фиксирующих коррупцию журналистов.

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