Наживались на закупках древесины для военных: в Украине разоблачена масштабная схема хищения более 100 млн грн

Чиновники КЭВ (квартирно-эксплуатационного отдела) Луганска вместе с сообщниками реализовали масштабную схему хищения бюджетных средств из-за закупки древесины по завышенным ценам, что нанесло государству ущерб более чем в 101 млн гривен. Пятерым участникам преступной группы уже объявили подозрение, им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

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Об этом сообщило Государственное бюро расследований (ГБР). Фигурантами дела стали чиновники квартирно-эксплуатационного отдела (КЭВ) Луганска, входящего в систему сил логистики ВСУ, а также их сообщники.

Они реализовали схему закупки топливной древесины по завышенным ценам, используя подконтрольные физические лица-предприниматели. По данным следствия, организатором сделки стал бывший руководитель КЭВ Луганска. К схеме он привлек:

двух действующих должностных лиц КЭВ, дислоцировавшегося в Днепре;

бывшего работника этого отдела;

частный бизнесмен.

Коррупционная схема базировалась на искусственном завышении стоимости топливной древесины. Закупки производились без открытых тендеров – вместо этого использовались договоры с косвенными поставщиками. В результате, посредники получали значительные суммы, а реальная цена товара оставалась значительно ниже.

Особенность схемы заключалась в том, что платежи производились через фиктивных физических лиц-предпринимателей (ФЛП), чьи счета контролировали сами участники сделки. В общей сложности ДБР установило 35 ФЛПов, привлеченных к махинациям.

Следователи выяснили, что в рамках этой схемы было осуществлено 47 закупок по завышенным ценам. Общая сумма хищения составила более 101 млн гривен. Правоохранители провели 28 обысков, во время которых изъяли:

финансовую документацию, подтверждающую незаконные операции;

компьютерную технику, используемую для реализации схемы;

мобильные телефоны, содержащие подтверждения преступной деятельности.

В настоящее время пяти участникам организованной преступной группы сообщены о подозрении в совершении следующих преступлений:

завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением ;

; повторное совершение этого преступления в условиях военного положения ;

; организация сделки в особо крупных размерах.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Специализированная прокуратура в области обороны Восточного региона. Продолжаются дополнительные следственные действия, направленные на установление всех участников коррупционной схемы и возмещение нанесенного ущерба.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине завершили расследование дела о присвоении генераторов для ВСУ : предприниматели вместе с командиром и заместителем воинской части из-за сговора уменьшили количество закупленных генераторов, присвоив 133 единицы. Схема нанесла государственному бюджету ущерб более чем на 5 миллионов гривен.

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