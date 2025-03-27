"Слуги" в Раде захотели закрыть важные данные про недвижимость в реестрах: это может ударить по журналистам и покупателям квартир
В Украине готовится к рассмотрению законопроект о частичном закрытии информации об объектах недвижимости. Эту законодательную инициативу раскритиковали правозащитники. Дело в том, что новшества в случае их утверждения создадут препятствия для журналистов, которые фиксируют коррупцию. Также нововведение может негативно повлиять на обычных граждан, которые при покупке квартиры не смогут проверить ее собственника.
Речь идет о законопроекте № 11533, который планируют рассмотреть в Верховной Раде в первом чтении уже сегодня, 27 марта. Автором инициативы является нардеп от "Слуги народа" Игорь Фрис в соавторстве с еще двумя "слугами" – Владимиром Ватрасом и Сергеем Демченко.
В проекте закона предлагается на период военного положения и еще в течение года после его окончания ограничить доступ к данным о точном местонахождении объектов недвижимости, а также к кадастровым номерам земельных участков. Как отмечают авторы документа в пояснительной записке, цель – не допустить получение врагом данных о критически важных объектах. Однако правозащитники уверены: инициатива повлияет, в первую очередь, на украинцев.
Как объясняют в Центре противодействия коррупции (ЦПК), изменения, в первую очередь значительно усложнят для журналистов выявление махинаций с недвижимостью, в том числе коррупционных. "В случае принятия законопроекта в соответствующей графе реестра можно будет увидеть только информацию о стране или административном центре, где находится недвижимость. То есть если речь идет о квартире в городе, то увидеть это можно будет только в случае, когда квартира находится в Киеве или Севастополе, ведь только эти города являются отдельными административными единицами. Однако в каком районе находится эта квартира – будет непонятно", – отметили в ЦПК.
Так, по словам активистов, журналисты в итоге не смогут выяснить, указал ли чиновник в декларации настоящую цену своей новой квартиры. Ведь стоимость квартир в Печерском районе Киева и на окраинах столицы может отличаться в несколько раз.
Законопроект повлияет и на обычных граждан. "Если вдруг вы решите купить недвижимость – выяснить перед покупкой действительно ли она принадлежит человеку, который представился вам владельцем – будет удивительно сложно", – отмечают правозащитники. По их прогнозу, это может увеличить количество мошенничеств в сфере недвижимости.
Активисты призывали депутатов снять законопроект № 11533 с повестки дня. Кроме того, они просят Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) провести антикоррупционную экспертизу этого документа.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее антикоррупционеры обнаружили проблему еще в одном законопроекте, он готовится уже ко 2-му чтению. Так, в документе о функционировании АРМА нашли противоречивые нормы, которые потенциально могут уменьшить контроль за состоянием должностных лиц и усложнить выявление необоснованного обогащения. Вредные правки отклонил комитет, но их могут "протолкнуть с голоса" в сессионном зале парламента.
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