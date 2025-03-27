"Слуги" в Раде захотели закрыть важные данные про недвижимость в реестрах: это может ударить по журналистам и покупателям квартир

В Украине готовится к рассмотрению законопроект о частичном закрытии информации об объектах недвижимости. Эту законодательную инициативу раскритиковали правозащитники. Дело в том, что новшества в случае их утверждения создадут препятствия для журналистов, которые фиксируют коррупцию. Также нововведение может негативно повлиять на обычных граждан, которые при покупке квартиры не смогут проверить ее собственника.

Видео дня

Речь идет о законопроекте № 11533, который планируют рассмотреть в Верховной Раде в первом чтении уже сегодня, 27 марта. Автором инициативы является нардеп от "Слуги народа" Игорь Фрис в соавторстве с еще двумя "слугами" – Владимиром Ватрасом и Сергеем Демченко.

В проекте закона предлагается на период военного положения и еще в течение года после его окончания ограничить доступ к данным о точном местонахождении объектов недвижимости, а также к кадастровым номерам земельных участков. Как отмечают авторы документа в пояснительной записке, цель – не допустить получение врагом данных о критически важных объектах. Однако правозащитники уверены: инициатива повлияет, в первую очередь, на украинцев.

Как объясняют в Центре противодействия коррупции (ЦПК), изменения, в первую очередь значительно усложнят для журналистов выявление махинаций с недвижимостью, в том числе коррупционных. "В случае принятия законопроекта в соответствующей графе реестра можно будет увидеть только информацию о стране или административном центре, где находится недвижимость. То есть если речь идет о квартире в городе, то увидеть это можно будет только в случае, когда квартира находится в Киеве или Севастополе, ведь только эти города являются отдельными административными единицами. Однако в каком районе находится эта квартира – будет непонятно", – отметили в ЦПК.

Так, по словам активистов, журналисты в итоге не смогут выяснить, указал ли чиновник в декларации настоящую цену своей новой квартиры. Ведь стоимость квартир в Печерском районе Киева и на окраинах столицы может отличаться в несколько раз.

Законопроект повлияет и на обычных граждан. "Если вдруг вы решите купить недвижимость – выяснить перед покупкой действительно ли она принадлежит человеку, который представился вам владельцем – будет удивительно сложно", – отмечают правозащитники. По их прогнозу, это может увеличить количество мошенничеств в сфере недвижимости.

Активисты призывали депутатов снять законопроект № 11533 с повестки дня. Кроме того, они просят Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) провести антикоррупционную экспертизу этого документа.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее антикоррупционеры обнаружили проблему еще в одном законопроекте, он готовится уже ко 2-му чтению. Так, в документе о функционировании АРМА нашли противоречивые нормы, которые потенциально могут уменьшить контроль за состоянием должностных лиц и усложнить выявление необоснованного обогащения. Вредные правки отклонил комитет, но их могут "протолкнуть с голоса" в сессионном зале парламента.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!