Въезд в ЕС для украинцев станет платным: когда и сколько будет стоить

С конца 2026 года украинцам для поездок в Европейский Союз (ЕС) по безвизу придется оформлять онлайн-разрешение ETIAS и платить сбор ориентировочно 20 евро (около 1000 грн) с каждого человека, независимо от цели путешествия. Разрешение будет действовать до трех лет, но деньги не возвращаются, а любая ошибка в анкете или отказ будет означать повторную оплату.

Об этом сообщает профильное издание etias-info. ETIAS (European Travel Information and Authorisation System) – это Европейская система информации и авторизации путешествий. Она не является визой, а скорее дополнительным этапом проверки путешественников еще до их прибытия на границу.

Система собирает базовую информацию о человеке, автоматически сверяет ее с базами безопасности и принимает решение о возможности путешествия. Решение о создании ETIAS Евросоюз принял еще в 2016 году, а законодательную базу утвердил в 2018-м. Запуск системы неоднократно переносили, сначала из-за пандемии COVID-19, а затем по техническим и организационным причинам.

За оформление разрешения ETIAS нужно будет заплатить. В разных источниках фигурируют две суммы – 7 и 20 евро. Часть профильных европейских ресурсов до сих пор указывает базовую стоимость 7 евро, однако ряд украинских и европейских СМИ сообщают, что финальная цена может вырасти до 20 евро, то есть примерно 1000 гривен.

Важный нюанс: подать одну заявку на семью или группу невозможно. Каждый путешественник, независимо от возраста, должен оформлять разрешение отдельно. Оплата осуществляется исключительно онлайн банковской картой через официальный сайт ETIAS.

Разрешение будет действовать три года или до завершения срока действия загранпаспорта – в зависимости от того, что наступит раньше. В течение этого времени можно будет многократно въезжать в 30 европейских стран, в частности государств Шенгенской зоны, а также Кипр, Болгарию и Румынию.

ETIAS позволяет краткосрочные поездки – обычно до 90 дней в течение любого 180-дневного периода. В то же время даже наличие разрешения не гарантирует автоматического въезда, ведь окончательное решение всегда остается за пограничниками.

Анкету на получение ETIAS можно будет заполнить онлайн. В ней указываются персональные данные, информация о паспорте, цель путешествия и ответы на вопросы безопасности. Рассмотрение заявки начинается только после успешной оплаты сбора.

В большинстве случаев решение принимается в течение нескольких минут. В то же время система предусматривает дополнительные проверки:

до 4 дней – стандартное расширенное рассмотрение;

до 14 дней – если попросят предоставить дополнительные документы;

до 30 дней – в случае приглашения на собеседование.

Один из ключевых моментов – сбор за ETIAS не возвращается ни при каких обстоятельствах. Если в заявке будет допущена ошибка, например в номере паспорта, имени или дате рождения, разрешение аннулируют. В таком случае человеку придется подавать новую заявку и снова платить.

Также средства не возвращают в случае отказа в авторизации или если путешественник передумает ехать. Именно поэтому эксперты советуют внимательно проверять все данные перед подтверждением анкеты и не подавать заявку в спешке. ETIAS не понадобится тем, кто путешествует с действующей шенгенской или долгосрочной визой. Также предусмотрены льготы для отдельных категорий:

дети до 18 лет;

лица старше 70 лет;

граждане, которые находятся в ЕС по гуманитарным программам или имеют документов временной защиты.

Для этих групп разрешение может быть бесплатным или вообще не требоваться. Подавать заявку на ETIAS советуют заблаговременно – еще до покупки билетов или бронирования жилья. Также нужно следить, чтобы паспорт был действителен не менее трех месяцев после запланированного выезда из ЕС.

