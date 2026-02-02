Украинцам переписали правила оформления загранпаспортов: кому могут отказать

Украинцев обязали иметь регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП) для оформления паспорта на выезд за границу. Новое правила затронет абсолютное большинство граждан.

Новое положение вступило в силу в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 24 декабря 2025 года №1709. Внесение идентификационного кода в заявление-анкету при оформлении загранпаспорта будет обязательным, но для двух категорий украинцев сделают исключения:

новорожденные дети ;

; лица, которые официально отказались от принятия РНОКПП по религиозным причинам и сообщили об этом соответствующий контролирующий орган.

Это нужно для синхронизации данных между информационной системой:

Министерством иностранных дел;

Единым государственным демографическим реестром;

порталом госуслуг Действие.

При отсутствии идентификационного номера (ИНН) такое взаимодействие невозможно. Это означает соответственно невозможность завершить процедуру оформления загранпаспорта.

Оформление РНУКПН за рубежом

Оформить РНУКПН можно дистанционно. Это можно сделать тремя способами:

через законного представителя (нужна нотариально заверенная доверенность);

(нужна нотариально заверенная доверенность); отправлением документов по почте (заказным письмом);

(заказным письмом); заполнив заявление на получение услуги онлайн на сайте Государственной налоговой службы.

Услуга предоставляется бесплатно. Нормальный срок предоставления услуги – 3 дня, но в случае обращения физического лица, временно находящегося за пределами населенного пункта проживания продолжительность может возрасти до 5 дней.

Как уже сообщал OBOZ.UA, с 1 января сделать паспорт и другие биометрические документы в Украине будет дороже для всех граждан, кроме тех, кто впервые оформляет ID-карту – остальным придется выложить не менее 618 грн. Это связано с ростом стоимости бланков для заявок, которые производит ГП "Полиграфический комбинат "Украина". В частности стоимость паспорта гражданина Украины для выезда за границу составит 1147 или 1787 гривен (оформление за 7 или 20 рабочих дней соответственно).

