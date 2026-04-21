'Мы не знаем реальности': Мадьяр оценил перспективы возврата Украине средств Ощадбанка

Лидер венгерской партии "Тиса" Петер Мадьяр, одержавший победу на недавних выборах, прокомментировал один из самых острых вопросов в отношениях с Украиной. Политик дал понять, что вопрос возврата активов украинского Ощадбанка, переходит из политической плоскости в правовую.

Также он подчеркнул, что на данный момент общественность не знает всей реальности о заблокированных правительством Виктора Орбана украинских активах. Об этом сообщает Telex.

Пересмотр "наследства Орбана"

В общении с журналистами Мадьяр дистанцировался от резкой риторики своих предшественников, заявив, что на данный момент общественность и новое руководство страны "не знают всей реальности" относительно юридических оснований изъятия этих средств.

Мадьяр подчеркнул, что намерен инициировать проверку материалов следствия, на основании которых правительство Орбана конфисковало наличные средства Ощадбанка в марте 2026 года.

"Мы не знаем реальности, мы видели только пропагандистские новости", – заявил он.

Также Мадяр отметил, что после вступления в должность премьер-министра будет иметь к Украине более важные вопросы, чем скандал с Ощадбанком.

Что предшествовало

Скандал вспыхнул весной 2026 года, когда венгерские силовики задержали инкассаторские автомобили Ощадбанка. Официальный Будапешт тогда объявил о конфискации средств, сославшись на нарушения правил перевозки валюты и "сомнительное происхождение" денег.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на эти действия обвинил правительство Орбана в неприкрытом грабеже. В апреле, после объявления результатов выборов в Венгрии, Зеленский выразил надежду на конструктивный диалог с Петером Мадьяром и скорое решение финансового спора.

Напомним, в ночь выборов лидер "Тисы" заявил, что Венгрия снова станет сильным союзником в ЕС и НАТО, а также анонсировал "освобождение страны" от орбановского режима.

Как сообщал OBOZ.UA, после проигрыша партии "Фидес" на парламентских выборах в Венгрии ее лидер Виктор Орбан признался: узнав о результатах голосования, почувствовал "боль и пустоту". В то же время завершать политическую карьеру Орбан не собирается.

