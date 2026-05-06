Украинцы заметили странную схему в польских обменниках: как обманывают и что нужно знать

Украинцев в Польше могут вводить в заблуждение в обменниках из-за манипуляций с курсами и непонятных обозначений валют, в результате чего люди получают значительно меньше денег. Чтобы не потерять средства, нужно внимательно проверять курс именно для своей валюты, уточнять сумму к обмену заранее и избегать подозрительных пунктов со "слишком выгодными" предложениями.

Об этом стало известно из жалоб украинцев в социальных сетях, в частности из видео в Tik-Tok. Согласно информации, на первый взгляд курс валют в некоторых обменниках в Кракове выглядит выгодным и почти не отличается от рыночного. Однако, уже во время самой операции клиенты неожиданно теряют значительную часть денег.

По словам пострадавшего, схема работает довольно хитро. Человек подходит к обменнику, видит привлекательный курс евро или доллара и решает осуществить обмен. Но в момент операции выясняется, что указанный курс касается не тех валют, которые клиент планирует обменять. В некоторых случаях курс может быть указан для малоизвестных или совсем других валют, названия которых легко спутать с евро или долларом.

В результате реальный курс, по которому проводится операция, может оказаться вдвое хуже. Человек узнает об этом уже после того, как деньги переданы кассиру и напечатан чек. Если клиент пытается отменить операцию и вернуть валюту, ему могут отказать, ссылаясь на уже оформленный документ.

Пользователи соцсетей отмечают, что такие обменники часто расположены в туристических районах и рассчитаны именно на иностранцев, которые не ориентируются в местных нюансах. При этом рядом могут работать другие обменные пункты с прозрачными условиями и реальными курсами, но неопытные клиенты попадают именно на мошеннические точки.

Основная проблема заключается в подаче информации, ведь курсы могут быть написаны мелким шрифтом, с обозначением непонятных валют или со скрытыми условиями. Поэтому человек не сразу замечает, что фактически соглашается на невыгодный обмен.

Эксперты советуют в таких случаях быть максимально внимательными. Перед обменом стоит уточнять, какой именно курс применяется к вашей валюте, и какую сумму вы получите "на руки". Если информация выглядит запутанной или вызывает сомнения – лучше отказаться от операции и найти другой обменник.

Также рекомендуется пользоваться проверенными пунктами обмена или банками, избегать мест со слишком "выгодными" курсами и не спешить с решением. Внимательность и проверка деталей могут уберечь от финансовых потерь.

