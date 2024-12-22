В украинском госбанке приняли решение по сроку действия карт: когда последний день

Срок продления государственным Ощадбанком срока действия всех его карт – в т.ч. тех, у которых он заканчивается, – подходит к концу. Они будут действительны по меньшей мере до 31 декабря 2024 года.

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Об этом сообщили в самом банке. Там:

Объяснили, что решение о продлении принимали в связи с действующим в Украине военным положением.

Рассказали, что продление происходит автоматически для карт, срок которых истек начиная с февраля 2022 год.

Кроме того, в банке призвали тех, для кого уже перевыпустили карту, получить ее. Для этого стоит обратиться в отделение Ощадбанка.

"В связи с военным положением Ощадбанк для удобства клиентов продлил срок действия всех платежных карточек, в том числе для внутренне перемещенных лиц, до 30 сентября 2024 года. Продление происходит автоматически для карточек, срок которых истек начиная с февраля 2022 года", – говорится в сообщении.

Впрочем, не исключено, что ближе к окончанию указанного срока Ощадбанк продлит его – как уже бывало ранее. Последний раз – в марте 2024 года, до 30 сентября 2024-го.

Тигипко разрешили купить банк в Украине

В то же время, Акционер группы "ТАС" Сергей Тигипко получил разрешение от Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на концентрацию путем опосредованного приобретения "Идея Банк". Речь идет о 100% акций учреждения.

Как сообщили в самой группе, следующим и одновременно финальным шагом для юридического завершения соглашения должно быть решение Нацбанка о согласовании существенного участия в АО "Идея Банк".

"Предоставление разрешения АМКУ является одним из важных шагов по завершению подписанного с Getin Holding (Польша) соглашения по приобретению группой "ТАС" акций АО "Идея Банк". …Необходимый пакет документов представлен на рассмотрение регулятора банковского рынка. Решение НБУ ожидается", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в новогодний период (с 30 декабря 2024 года по 1 января 2025-го) украинские банки будут работать в штатном режиме. При этом НБУ обязал их подкрепить свои кассы и банкоматы наличными деньгами разных номиналов – для обеспечения бесперебойной деятельности банковской системы Украины и надлежащего обслуживания клиентов.

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