Тигипко разрешили купить банк в Украине: известно название

Акционер группы "ТАС" Сергей Тигипко получил разрешение от Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на концентрацию путем опосредованного приобретения "Идея Банк". Речь идет о 100% акций учреждения.

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Об этом сообщили в самой группе. Отмечается: следующим и одновременно финальным шагом для юридического завершения соглашения должно быть решение Нацбанка о согласовании существенного участия в АО "Идея Банк".

"Предоставление разрешения АМКУ является одним из важных шагов по завершению подписанного с Getin Holding (Польша) соглашения по приобретению группой "ТАС" акций АО "Идея Банк". …Необходимый пакет документов представлен на рассмотрение регулятора банковского рынка. Решение НБУ ожидается", – говорится в сообщении.

Продажа "Идея Банка"

Ранее же Getin Holding договорилась о продаже украинского "Идея Банка" группе "ТАС" Сергея Тигипко. Для завершения сделки компаниям требовалось разрешение от Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) и согласование передачи акций Национальным банком Украины (НБУ).

"Соглашение регулируется английским законодательством и требованиями Варшавской фондовой биржи", – говорится в сообщении самой группы, которое есть в распоряжении OBOZ.UA.

Согласно подписанному соглашению, цена акций "Идея Банка" составит 34 млн долларов в эквиваленте евро при ожидаемом уровне налогообложения доходов банков в 50%. Сумма увеличится до 36 млн долларов, если налогообложение доходов банков останется на уровне 25%, добавили в компании.

Если же сделку завершат после 31 декабря 2024 года, сумма будет расти на 800 тыс. долларов каждый месяц, начиная с января-2025. Это связано с новыми нормами налогообложения банков, которые будут действовать в следующем году.

Группа "ТАС" – это украинская финансово-промышленная группа, которая представлена в банковской сфере, страховании, вагоностроении, металлургии, производстве упаковочных материалов, логистике, сельском хозяйстве, пищевой промышленности и недвижимости. Акционером группы является Сергей Тигипко.

"Идея Банк" – один из самых старых банков в Украине. Он был основан еще в 1989 году, тогда назывался "Прикарпатлесбанк". С 2007 года банком владела польская группа Getin Holding S.A. А в 2019 году эта группа подписала соглашение о продаже банка Dragon Capital за 1,4 млрд грн. В 2020 году стало известно, что сделка сорвалась. В том же году собственник польского Idea Bank Лешек Чарнецкий стал фигурантом местного расследования, а "дочку" передали одному из крупнейших банков Польши Pekao SA.

В Украине "Идея Банк" является прибыльным. По данным НБУ, его чистая прибыль за 2023 год составила 509,9 млн грн. А по состоянию на начало 2024 года банк был 26-м в стране по размеру активов – 11,01 млрд грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Фонд гарантирования вкладов начнет выплачивать возмещение вкладчикам обанкротившегося банка "Коминвестбанк" не позднее чем на 20 рабочий день после отнесения банка к категории неплатежеспособных. НБУ же признал его таким 5 декабря, поэтому начало выплат стартует до конца текущего месяца.

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