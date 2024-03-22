Крупный украинский банк изменил срок действия своих карт: будет ли блокировать

Государственный Ощадбанк продлил для своих клиентов срок действия всех платежных карт, у которых этот срок подходит к концу. Теперь они будут действовать по крайней мере до 30 сентября 2024 года.

Об этом сообщили в самом банке. Там отметили: причиной такого решения является действующее в Украине военное положение.

При этом подчеркивается: решение касается всех карт, срок действия которых истекает начиная с февраля 2022 года. А продолжение срока действия происходит автоматически.

"В связи с военным положением Ощадбанк для удобства клиентов продлил срок действия всех платежных карточек, в том числе для внутренне перемещенных лиц, до 30 сентября 2024 года. Продолжение происходит автоматически для карт, срок которых истек начиная с февраля 2022 года", – говорится в сообщении.

Таким образом, отмечается, даже после истечения срока действия такие карты продолжат полноценно работать. Соответственно, их обладатели смогут осуществлять все необходимые действия. В частности:

рассчитываться в торгово-сервисной сети;

снимать с них наличные в банкомате и т.д.

В то же время, подчеркивается, если новая карта уже перевыпущена, ее следует забрать. Для этого нужно обратиться в отделение банка для ее получения.

Клиентам ПриватБанка посоветовали заменить карты

В то же время, у клиентов ПриватБанка есть несколько способов продолжить использовать банковскую карту, у которой заканчивается срок действия. В частности, перевыпустить ее в любом из его отделений.

"Также перевыпущенную карту можно заказать с доставкой по Украине или за границу. Откройте меню "Кошелек" – выберите карту, которую хотите перевыпустить – нажмите "Заказать карту", – рассказали в "Привате".

Помимо этого в системе Приват24 можно оформит мгновенную Digital карту. Для этого нужно:

перейти в раздел "Все карты";

нажать "Добавить"

выбрать "Digital карта".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, банки устанавливают ограничения для денежных переводов с карты на карту – чтобы противодействовать мошенничеству и отмыванию денег. Ограничиваются не только суммы переводов, но и количество транзакций. Однако эти лимиты различаются в зависимости от финучреждения.

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