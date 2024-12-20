Украинские банки обязали запастись наличными: как будут работать на Новый год
В новогодний период (с 30 декабря 2024 года по 1 января 2025-го) украинские банки будут работать в штатном режиме. При этом НБУ обязал их подкрепить свои кассы и банкоматы наличными деньгами разных номиналов – для обеспечения бесперебойной деятельности банковской системы Украины и надлежащего обслуживания клиентов.
Об этом сообщили в самом Нацбанке. Там отметили:
- Система электронных платежей НБУ (СЭП) в это время будет работать в круглосуточном режиме 24/7 с датой текущего календарного дня.
- Однако 31 декабря 2024 года и 1 января-2025 года через СЭП не будут приниматься платежные и информационные сообщения от и в адрес Государственной казначейской службы Украины.
"Банковская система Украины работает в обычном режиме. Валютный рынок Украины, депозитарий НБУ, а также другие системы Национального банка работают в обычном режиме", – говорится в сообщении.
Ощадбанк изменил срок действия своих карт
В то же время, государственный Ощадбанк продлил срок действия всех своих карт – в т.ч. тех, у которых он заканчивается. Теперь они будут действительны по меньшей мере до 31 декабря 2024 года. Там:
- Объяснили, что решение принято в связи с действующим в Украине военным положением.
- Рассказали, что продление происходит автоматически для карт, срок которых истек начиная с февраля 2022 год.
Кроме того, в банке призвали тех, для кого уже перевыпустили карту, получить ее. Для этого стоит обратиться в отделение Ощадбанка.
"В связи с военным положением Ощадбанк для удобства клиентов продлил срок действия всех платежных карточек, в том числе для внутренне перемещенных лиц, до 30 сентября 2024 года. Продление происходит автоматически для карточек, срок которых истек начиная с февраля 2022 года", – говорится в сообщении.
Отметим: ранее Ощадбанк уже несколько раз продлевал срок действия своих старых карт в связи с военным положением. Последний раз – в марте 2024 года, до 30 сентября 2024-го.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, государственный ПриватБанк будет бесплатно доставлять свои карты в 2025 году. При чем как по Украине, так и по миру.
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