Украинские банки обязали запастись наличными: как будут работать на Новый год

В новогодний период (с 30 декабря 2024 года по 1 января 2025-го) украинские банки будут работать в штатном режиме. При этом НБУ обязал их подкрепить свои кассы и банкоматы наличными деньгами разных номиналов – для обеспечения бесперебойной деятельности банковской системы Украины и надлежащего обслуживания клиентов.

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Об этом сообщили в самом Нацбанке. Там отметили:

Система электронных платежей НБУ (СЭП) в это время будет работать в круглосуточном режиме 24/7 с датой текущего календарного дня.

Однако 31 декабря 2024 года и 1 января-2025 года через СЭП не будут приниматься платежные и информационные сообщения от и в адрес Государственной казначейской службы Украины.

"Банковская система Украины работает в обычном режиме. Валютный рынок Украины, депозитарий НБУ, а также другие системы Национального банка работают в обычном режиме", – говорится в сообщении.

Ощадбанк изменил срок действия своих карт

В то же время, государственный Ощадбанк продлил срок действия всех своих карт – в т.ч. тех, у которых он заканчивается. Теперь они будут действительны по меньшей мере до 31 декабря 2024 года. Там:

Объяснили, что решение принято в связи с действующим в Украине военным положением.

Рассказали, что продление происходит автоматически для карт, срок которых истек начиная с февраля 2022 год.

Кроме того, в банке призвали тех, для кого уже перевыпустили карту, получить ее. Для этого стоит обратиться в отделение Ощадбанка.

"В связи с военным положением Ощадбанк для удобства клиентов продлил срок действия всех платежных карточек, в том числе для внутренне перемещенных лиц, до 30 сентября 2024 года. Продление происходит автоматически для карточек, срок которых истек начиная с февраля 2022 года", – говорится в сообщении.

Отметим: ранее Ощадбанк уже несколько раз продлевал срок действия своих старых карт в связи с военным положением. Последний раз – в марте 2024 года, до 30 сентября 2024-го.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, государственный ПриватБанк будет бесплатно доставлять свои карты в 2025 году. При чем как по Украине, так и по миру.

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