В украинских супермаркетах переписали цены на популярный продукт: сколько стоит килограмм

В Украине подешевела гречка, которой, как ожидается, в 2023 году будет собран рекордный урожай. В супермаркетах 9 октября этот продукт продают в среднем по 35,85 грн/кг, что почти на 10 грн ниже средней цены сентября в 43,83 грн.

Об этом сообщает "Минфин". По его данным, в отдельных сетях супермаркетов гречка стоит 32,9-42,4 грн. В частности:

Metro – 32,9 грн;

Novus – 37,19 грн;

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Auchan – 30,9 грн;

Varus – 42,4 грн.

В Украине собирают рекордный урожай гречки



В то же время, в Минагрополитики сообщили, что в 2023 году в Украине будет собран рекордный урожай гречки. Так, за первую неделю октября аграрии уже намолотили 173,8 тыс. тонн гречки – тогда как в прошло году всего было собрано около 148 тыс. тонн.

Достичь же этого удалось, в частности, за счет увеличение посевных площадей. Так:

по сравнению с прошлым годом их увеличили на 20 тыс. га – до 141,5 тыс. га;

это стало самой большой площадью под гречку за все годы независимости Украины.

"Это будет способствовать снижению конечных цен на крупу. Однако отбрасывать фактор дорогостоящей наработки, логистики, упаковки тоже не стоит", – рассказали в министерстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, в Украине начали снижаться закупочные цены на репчатый лук. Причина – уборка урожая этого овоща пребывает в самом разгаре. Соответственно, в скором времени должны снизится цены и в супермаркетах – однако пока они там растут.

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