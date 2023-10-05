Супермаркеты готовятся переписывать ценники на популярный овощ? Что уже произошло с его стоимостью

В Украине начали снижаться закупочные цены на репчатый лук. Причина – уборка урожая этого овоща пребывает в самом разгаре. Соответственно, в скором времени должны снизится цены и в супермаркетах – однако пока они там растут.

Как сообщают аналитики EastFruit, 5 октября украинские фермеры предлагают репчатый лук по 7-12 грн/кг. Что в среднем на 21% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Почему лук дешевеет у фермеров



Причиной снижения цен на лук эксперты называют увеличение предложения овоща низкого качества. Дело в том, что из-за затяжных дождей в период уборочных работ:

качество урожая пострадало;

в результате продукция оказалась непригодной для длительного хранения.

Видео дня

"Стараясь поскорее реализовать такой лук, украинские фермеры все чаще прибегают к снижению отпускных цен на свою продукцию. Тем временем продукция высокого качества сейчас редко поступает в продажу, так как фермеры предпочитают держать ее в хранилищах в ожидании более высоких цен", – говорится в материале.

В супермаркетах репчатый лук подорожал

Пока же в супермаркетах репчатый лук дорожает. По данным "Минфина", 5 октября его продают в среднем по 13,32 грн/кг, что на 1,34 грн превышает среднюю цену сентября в 11,98 грн.

Ценовой разброс – от 11,5 грн/кг до 17,9 грн/кг. В частности:

в Auchan – 11,5 грн;

в Novus – 11,99 грн;

в Varus – 11,9 грн;

в Megamarket – 17,9 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, подорожали в Украине и яйца. За сентябрь цены на них выросли на 2%. Однако тенденция усиливается – уже в первых числах октября десяток яиц первой категории стоит на 4 грн дороже, чем в сентябре.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!