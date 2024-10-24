В Украине запустили поезд по популярному маршруту: цена билетов

"Укрзалізниця" запустила новый поезд между Киевом и Каменцем-Подольским. Основанием для этого стал возросший спрос на билеты на рейсы по этому направлению. Впрочем, поезд будет временным – рейсы будут осуществляться лишь в отдельные дни конца октября. Стоимость билетов в плацкарт (на рейс 31 октября из Киева) в этом поезде составляет 214,93 грн.

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О запуске поезда сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили, что поезда назначены на:

24;

28;

31 октября.

"Усиливаем предложение мест на период осенних школьных каникул и назначаем дополнительные рейсы поезда № 239/240 Киев – Каменец-Подольский – Киев. Он может пригодиться жителям других городов, которые планируют путешествие в Хмельницкий или поездку в Киев из Хмельницкого или Винницы", – говорится в сообщении.

Расписание поезда

Из Киева поезд будет отправляться в 08:26. Прибытие в Каменец-Подольский – в 17:20.

Отправление из Каменца-Подольского – в 11:35. Прибытие в Киев – в 19:48.

Где купить билеты на поезд между Киевом и Каменцем-Подольским

Купить же билеты на поезд можно в задержку "Укрзалізниці". А также:

на сайте компании;

в чате-боте;

в кассах вокзалов.

Сколько стоят билеты

Билеты на поезд продаются в вагоны классов плацкарт, купе и люкс. Стоимость зависит от класса. Так, на рейс 31 октября (отправление из Киева):

билеты в плацкарт стоят 214,93 грн;

в купе – 313,58 грн;

в люкс – 677,52 грн.

"Укрзалізниця" назвала самый популярный поезд в Украине

В то же время, в сентябре самой большой популярностью у украинцев пользовался поезд №128 Запорожье – Львов. За месяц он перевез более 50 тыс. пассажиров. В топ-3 самых популярных поездов, по информации "Укрзалізниці", также вошли скоростные поезда перемышльского направления:

№705/706 Киев – Перемышль, 49 тыс. пассажиров;

№715/716 Киев – Перемышль, 46 тыс. пассажиров.

В целом же, отмечается, в сентябре компания перевезла 2,2 млн пассажиров. Тем не менее, констатировали там, в этом месяце динамика пассажирских перевозок традиционно "идет на убыль по сравнению с летним сезоном".

"В низкий сезон железнодорожники уже готовятся к зимнему пику перевозок. Производя необходимые ремонты инфраструктуры и работая над дальнейшим обновлением подвижного состава", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, "Укрзалізниця" выпустила из ремонта электропоезд ЕР-9М. Ожидается, что уже в скором времени он будет курсировать на маршрутах Тетеровского направления.

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