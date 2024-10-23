В Украине запускают обновленный поезд: как выглядят внутри вагоны. Фото

"Укрзалізниця" выпустила из ремонта электропоезд ЕР-9М. Ожидается, что уже в скором времени он будет курсировать на маршрутах Тетеровского направления.

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Об этом сообщили в самой компании. Там отметили, что поезд оснащен:

пандусами;

инклюзивными туалетами;

местами для людей с инвалидностью.

Также он имеет навигацию шрифтом Брайля. А кроме того:

крепеж для велосипедов;

порты Type-C и USB для зарядки гаджетов.

"Это уже 33-й электропоезд, модернизированный на КЭВРЗ (Киевский электровагоноремонтный завод. – Ред.) от начала полномасштабного вторжения. Капитально восстановленный электропоезд уже вскоре отправится в депо и будет курсировать на маршрутах Тетеровского направления", – говорится в сообщении.

Сколько дней есть на покупку билетов на поезд

В то же время, на некоторые поезда "Укрзалізниця" продает билеты всего за 10 дней до отправления, а не за 20, как на большинство рейсов. Причина – обстоятельства, вызванные войной. Речь, в частности, о поездах:

№110/109 Львов – Херсон,

№122/121 Киев – Николаев, Херсон,

№102/101 Херсон – Краматорск,

№104/103 Львов – Краматорск,

№192/191 Одесса – Краматорск,

№712/711 Киев – Краматорск,

№234/233 Днепр – Павлоград.

"Традиционно продажа билетов на поезда дальнего сообщения стартует за 20 суток до даты отправления. Однако из-за полномасштабного вторжения России железнодорожники вынуждены принимать оперативные решения о возможности движения, поэтому для определенных направлений билеты появляются в продаже за 10 суток до даты отправления", – рассказали в "Укрзалізниці".

Кроме того, подчеркивается, глубина продаж в 10 суток также распространяется также на некоторые группы беспересадочных вагонов. В частности, №086-234/233-085, № 080-234/233-079 Львов – Павлоград, Киев – Павлоград.

Также это правило касается региональных поездов 800-й нумерации. А кроме того, регионального экспресса № 7/701 Львов – Черновцы.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в октябре "Укрзалізниця" запустила новый поезд между Киевом и Каменцем-Подольским. Необходимость в этом возникла по причине возросшего спроса на билеты на рейсы по этому направлению. Впрочем, поезд будет временным – рейсы будут осуществляться лишь в отдельные дни осенних каникул.

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