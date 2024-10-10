"Укрзалізниця" назвала самый популярный поезд в Украине: сколько стоят билеты

В сентябре самой большой популярностью у украинцев пользовался поезд №128 Запорожье – Львов. За месяц он перевез более 50 тыс. пассажиров. Стоимость билетов в плацкарт (на рейс 29 октября) в этом поезде составляет 276,91 грн.

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Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Там отметили, что в топ-3 самій популярных поездов также вошли скоростные поезда перемышльского направления:

№705/706 Киев – Перемышль, 49 тыс. пассажиров;

№715/716 Киев – Перемышль, 46 тыс. пассажиров.

В целом же, отмечается, в сентябре компания перевезла 2,2 млн пассажиров. Тем не менее, констатировали там, в этом месяце динамика пассажирских перевозок традиционно "идет на убыль по сравнению с летним сезоном".

"В низкий сезон железнодорожники уже готовятся к зимнему пику перевозок. Производя необходимые ремонты инфраструктуры и работая над дальнейшим обновлением подвижного состава", – говорится в сообщении.

Сколько стоят билеты на поезд Запорожье – Львов

Билеті на самый популярный поезд в сентябре – №128 Запорожье – Львов – продают в плацкартные и вагоны с купе. На рейс 29 октября они продаются по:

плацкарт – 276,91 грн;

купе – 429,23 грн.

"Укрзалізниця" изменила маршрут поезда Киев – Одесса

В то же время, "Укрзалізниця" меняет маршрут поезда №148/147, следующего по популярному курортному направлению Одесса – Киев. Причина – ремонтные работы на железной дороге в пределах Черкасской области. После начала работ поезд будет идти в обход Черкасс, Золотоноши, Гребенки и Борисполя. Изменения будут действовать:

для рейсов с отправлением из Одессы – с 22 октября по 3 декабря;

для рейсов с отправлением из Киева – с 23 октября по 4 декабря.

"Завершение ремонтов и возвращение к предыдущим графикам и маршрутам ожидается 5 декабря из Одессы. И с 6 декабря – из Киева", – рассказали в перевозчике.

Как сообщал OBOZ.UA, традиционно продажа билетов на поезда дальнего сообщения в Украине стартует за 20 суток до даты отправления. Однако на некоторые рейсы продавать билеты начинают всего за 10 дней до отправления. Причина – обстоятельства, вызванные войной.

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