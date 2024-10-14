В Украине запустили новый поезд на популярном маршруте: цена билетов

"Укрзалізниця" запускает новый поезд между Киевом и Каменцем-Подольским. Цель – удовлетворение возросшего спроса на билеты на рейсы по этому направлению. Впрочем, поезд будет временным – он будет ходить только во время осенних каникул. Стоимость билетов в плацкарт (на рейс 24 октября из Киева) в этом поезде составляет 214,39 грн.

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Об этом сообщили в самой компании. Там отметили, что поезда назначены на:

24;

28;

31 октября.

"Училиваем предложение мест на период осенних школьных каникул и назначаем дополнительные рейсы поезда № 239/240 Киев – Каменец-Подольский – Киев. Он может пригодиться жителям других городов, которые планируют путешествие в Хмельницкий или поездку в Киев из Хмельницкого или Винницы", – говорится в сообщении.

Расписание поезда

Из Киева поезд будет отправляться в 08:26. Прибытие в Каменец-Подольский – в 17:20.

Отправление из Каменца-Подольского – в 11:35. Прибытие в Киев – в 19:48.

Где купить билеты на поезд между Киевом и Каменцем-Подольским

Билеты же на поезд, рассказали в компании, уже поступили в продажу. Купить их можно:

в приложении "Укрзалізниці";

на сайте компании;

в чат-боте;

в кассах вокзалов.

Сколько стоят билеты

Билеты на поезд продаются в вагоны классов плацкарт, купе и люкс. Стоимость зависит от класса. Так, на рейс 24 октября (отправление из Киева):

билеты в плацкарт стоят 214,39 грн;

в купе – 313,58 грн;

в люкс – 677,52 грн.

В Украине добавили поезда на популярные маршруты

Кроме того, в связи со школьными каникулами вырос спрос на ж/д билеты на популярных направлениях Киев – Львов и Киев – Одесса. В результате по этим маршрутам пустят дополнительные поезда. Они будут курсировать по особому графику с 20 октября:

Поезд № 191/192 Львов – Киев – Львов.

Он будет курсировать из Киева в течение трех дней: 20, 25 и 27 октября. Отправление из Киева – в 08:18, прибытие во Львов в 16:05.

В обратном направлении поезд будет отправляться из Львова в эти же даты. То есть 20,25 и 27 октября в 14:10 поезд будет отправляться из Львова и прибывать в Киев в 21:33.

Расписание поезда 115/116 Киев – Одесса – Киев.

Поезд №115/116 пока назначается только на один день. Предполагается, что он отправится из Киева 27 октября.

Отправление из Киева – в 8:26, прибытие в Одессу – в 18:22. В обратном направлении из Одессы поезд будет отправляться в эту же дату в 10:14 и прибывать в Киев в 19:48.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на некоторые поезда "Укрзалізниця" продает билеты всего за 10 дней до отправления, а не за 20, как на большинство рейсов. Причина – обстоятельства, вызванные войной.

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