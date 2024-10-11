В Украине добавили поезда на популярные маршруты: цены на билеты и график

В Украине в связи со школьными каникулами вырос спрос на ж/д билеты на популярных направлениях Киев – Львов и Киев – Одесса. В результате по этим маршрутам пустят дополнительные поезда. Они будут курсировать по особому графику с 20 октября, а билеты стоят от 767 грн за человека.

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Об этом сообщила "Укрзалізниця" (УЗ). "Усиливаем предложение мест под школьные каникулы и назначаем рейсы дополнительного дневного поезда №191/192 Львов – Киев – Львов и дополнительного поезда №115/116 Киев – Одесса – Киев", – говорится в сообщении.

Поезд № 191/192 Львов – Киев – Львов: график и цена билетов

Поезд будет курсировать из Киева в течение трех дней. Это 20, 25 и 27 октября. Отправление из Киева – в 08:18, прибытие во Львов в 16:05.

В обратном направлении поезд будет отправляться из Львова в эти же даты. То есть 20,25 и 27 октября в 14:10 поезд будет отправляться из Львова и прибывать в Киев в 21:33.

В составе поезда – вагоны типа купе и люкс. Он также может пригодиться жителям других городов, планирующих путешествие с пересадками во Львове или Киеве", – отмечают в УЗ.

Как свидетельствует система продажи проездных документов, билеты на воскресный рейс 20 октября стоят:

767 грн за полку в купе;

1868 грн за место в люксе.

Расписание поезда 115/116 Киев – Одесса – Киев и сколько стоят билеты

Поезд №115/116 пока назначается только на один день. Предполагается, что он отправится из Киева 27 октября.

Отправление из Киева – в 8:26, прибытие в Одессу – в 18:22. В обратном направлении из Одессы поезд будет отправляться в эту же дату в 10:14 и прибывать в Киев в 19:48.

Билеты на рейс 27 октября (а это воскресенье) – уже в продаже. Стоимость проездных документов такая:

купе – 838 грн;

люкс – 2043 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее "Укрзалізниця" назвала самый популярный поезд в Украине. Всего за месяц он перевез более 50 тыс. пассажиров.

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