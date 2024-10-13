На покупку билетов на эти поезда есть всего 10 дней: список рейсов

На некоторые поезда "Укрзалізниця" продает билеты всего за 10 дней до отправления, а не за 20, как на большинство рейсов. Причина – обстоятельства, вызванные войной.

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Об этом рассказали в самой компании. Там отметили, что речь, в частности, о поездах:

№110/109 Львов – Херсон,

№122/121 Киев – Николаев, Херсон,

№102/101 Херсон – Краматорск,

№104/103 Львов – Краматорск,

№192/191 Одесса – Краматорск,

№712/711 Киев – Краматорск,

№234/233 Днепр – Павлоград.

"Традиционно продажа билетов на поезда дальнего сообщения стартует за 20 суток до даты отправления. Однако из-за полномасштабного вторжения России железнодорожники вынуждены принимать оперативные решения о возможности движения, поэтому для определенных направлений билеты появляются в продаже за 10 суток до даты отправления", – говорится в сообщении.

Кроме того, подчеркивается, глубина продаж в 10 суток также распространяется также на некоторые группы беспересадочных вагонов. В частности, №086-234/233-085, № 080-234/233-079 Львов – Павлоград, Киев – Павлоград.

Также это правило касается региональных поездов 800-й нумерации. А кроме того, регионального экспресса № 7/701 Львов – Черновцы.

Где купить билеты на поезда

Купить же билеты на поезда можно в приложении "Укрзалізниці". А также:

на сайте;

в чат-боте;

в кассах вокзалов.

"Укрзалізниця" назвала самый популярный поезд в Украине

В то же время, в сентябре самой большой популярностью у украинцев пользовался поезд №128 Запорожье – Львов. За месяц он перевез более 50 тыс. пассажиров. В топ-3 самых популярных поездов, по информации "Укрзалізниці", также вошли скоростные поезда перемышльского направления:

№705/706 Киев – Перемышль, 49 тыс. пассажиров;

№715/716 Киев – Перемышль, 46 тыс. пассажиров.

В целом же, отмечается, в сентябре компания перевезла 2,2 млн пассажиров. Тем не менее, констатировали там, в этом месяце динамика пассажирских перевозок традиционно "идет на убыль по сравнению с летним сезоном".

"В низкий сезон железнодорожники уже готовятся к зимнему пику перевозок. Производя необходимые ремонты инфраструктуры и работая над дальнейшим обновлением подвижного состава", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время "Укрзалізниця" меняет маршрут поезда №148/147, следующего по популярному курортному направлению Одесса – Киев. Причина – ремонтные работы на железной дороге в пределах Черкасской области.

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