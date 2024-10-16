В Украине запустили новые поезда на самых популярных маршрутах: сколько стоят билеты

"Укрзалізниця" запускает сразу два новых поезда – из Киева во Львов и Ужгород. Как рассказали в самой компании, эти направления сейчас являются самыми востребованными, а потому цель запуска – удовлетворение возросшего спроса на билеты. Впрочем, поезда будут временными – они будут ходить только в период осенних каникул. Стоимость билетов зависит от рейса и класса вагона – к примеру, за 1-й класс поезда Киев – Львов (25 октября) нужно заплатить 984,31 грн.

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Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили, что поезд №213/214 Киев – Ужгород:

будет отправляться из Киева 25 и 27 октября, "везя на борту рекордное количество детских групп, для которых и предназначены эти два рейса";

из Ужгорода – 26 и 28 октября в 20:20. Прибытие в Киев – в 10:06 следующего дня.

Поезд Интерсити+ №777/778 Киев – Львов будет отправляться из Киева 25, 26 и 31 октября в 6:54 и прибывать во Львов в 13:12. В обратном направлении из Львова поезд будет отправляться в те же даты в 13:50 и прибывать в Киев в 20:02.

"Продолжаем обеспечивать поездки для детских групп и других пассажиров на школьные каникулы. Назначаем еще два дополнительных поезда в самых востребованных направлениях", – говорится в сообщении.

Где купить билеты в Ужгород и Львов

Билеты на поезда, рассказали в компании, уже поступили в продажу. Купить их можно "в приложении "Укрзалізниці" и других каналах продаж". Ими, в частности, являются:

сайт компании;

чат-бот;

кассы вокзалов.

Сколько стоят билеты

Билеты на поезд №777/778 Киев – Львов продаются в вагоны 1-го и 2-го классов. Стоимость зависит от класса. Так, на рейс 25 октября (отправление из Киева):

билеты в 1-й класс стоят 984,31 грн;

во 2-й класс – 568,17 грн.

Билеты на поезд №213/214 из Ужгорода в Киев продаются в плацкарт и купе. Цены (рейс 26 октября):

в плацкарт – 353,36 грн;

в купе – 888,88 грн.

В Украине добавили поезда на популярные маршруты

Кроме того, в связи со школьными каникулами вырос спрос на ж/д билеты на популярных направлениях Киев – Львов и Киев – Одесса. В результате по этим маршрутам пустят дополнительные поезда. Они будут курсировать по особому графику с 20 октября:

Поезд № 191/192 Львов – Киев – Львов.

Он будет курсировать из Киева в течение трех дней: 20, 25 и 27 октября. Отправление из Киева – в 08:18, прибытие во Львов в 16:05.

В обратном направлении поезд будет отправляться из Львова в эти же даты. То есть 20, 25 и 27 октября в 14:10 поезд будет отправляться из Львова и прибывать в Киев в 21:33.

Расписание поезда 115/116 Киев – Одесса – Киев.

Поезд №115/116 пока назначается только на один день. Предполагается, что он отправится из Киева 27 октября.

Отправление из Киева – в 8:26, прибытие в Одессу – в 18:22. В обратном направлении из Одессы поезд будет отправляться в эту же дату в 10:14 и прибывать в Киев в 19:48.

Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" запускает новый поезд между Киевом и Каменцем-Подольским. Цель – удовлетворение возросшего спроса на билеты на рейсы по этому направлению. Впрочем, поезд будет временным – он будет ходить только в период осенних каникул.

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