В Украине запускают "специальный" поезд по важному маршруту: цена билетов

"Укрзалізниця" запускает новій поезд между Киевом и Трускавцом. Впрочем, курсировать по этому популярному маршруту он будет временно – лишь 23 и 30 марта.

Об этом сообщили в самой компании. Там отметили:

поезд получил номер 777/778;

следовать будет через Львов.

"Укрзалізниця" назначает дополнительный поезд №159/160 сообщением Киев – Трускавец. Поезд отправится 23 и 30 марта", – говорится в сообщении.

Расписание движения поезда

Из Киева поезд будет отправляться в 10:24. Прибытие:

во Львов – 17:00;

в Трускавец – в 19:35.

Отправление из Трускавца – в те же дни в 8:26. Со Львова – в 10:55. Прибытие в Киев – 18:44.

Где купить билеты

Билеты на новый поезд можно купить в приложении "Укрзалізниці". А также:

в чат-ботах;

на сайте компании;

в кассах вокзалов.

Сколько стоят билеты

На рейс 30 марта из Киева в Трускавец билеты продаются в вагоны класса люкс и купе. Их стоимость:

купе – 633,05 грн;

люкс – 1527,52 грн.

Из Трускавца в Киев билеты продаются также в вагоны класса люкс и купе. И стоит так же.

Дополнительный поезд во Львов

Также "Укрзалізниця" запускает новый поезд между Киевом и Львовом. Впрочем, курсировать по этому популярному маршруту он будет временно – лишь 23 марта, в преддверии весенних каникул.

Поезд – дневной. Т.е., в обе стороны рейсы будут осуществляться в пределах одних суток. Так:

во Львов поезд отправится в 06:50;

прибытие – в 13:07.

В Киев поезд отправиться в тот же день в 13:45. Прибытие – в 20:04.

На рейс из Киева во Львов билеты продаются на сидячие места в вагонах 1-го и 2-го класса. Их стоимость:

в 1-й класс – 731,06 грн;

во 2 класс – 427,72 грн.

Со Львова в Киев билеты продаются на сидячие места в вагонах 1-го и 2-го класса. И стоят так же.

Как сообщал OBOZ.UA, кроме того, "Укрзалізниця" запускает новый международный поезд Прага – Чоп. В первый рейс он отправиться уже 27 марта, а билеты стоят в среднем от 1 060 до 1 700 грн.

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