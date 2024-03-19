В Украине запускают "специальный" поезд по важному маршруту: цена билетов
"Укрзалізниця" запускает новій поезд между Киевом и Трускавцом. Впрочем, курсировать по этому популярному маршруту он будет временно – лишь 23 и 30 марта.
Об этом сообщили в самой компании. Там отметили:
- поезд получил номер 777/778;
- следовать будет через Львов.
"Укрзалізниця" назначает дополнительный поезд №159/160 сообщением Киев – Трускавец. Поезд отправится 23 и 30 марта", – говорится в сообщении.
Расписание движения поезда
Из Киева поезд будет отправляться в 10:24. Прибытие:
- во Львов – 17:00;
- в Трускавец – в 19:35.
Отправление из Трускавца – в те же дни в 8:26. Со Львова – в 10:55. Прибытие в Киев – 18:44.
Где купить билеты
Билеты на новый поезд можно купить в приложении "Укрзалізниці". А также:
- в чат-ботах;
- на сайте компании;
- в кассах вокзалов.
Сколько стоят билеты
На рейс 30 марта из Киева в Трускавец билеты продаются в вагоны класса люкс и купе. Их стоимость:
- купе – 633,05 грн;
- люкс – 1527,52 грн.
Из Трускавца в Киев билеты продаются также в вагоны класса люкс и купе. И стоит так же.
Дополнительный поезд во Львов
Также "Укрзалізниця" запускает новый поезд между Киевом и Львовом. Впрочем, курсировать по этому популярному маршруту он будет временно – лишь 23 марта, в преддверии весенних каникул.
Поезд – дневной. Т.е., в обе стороны рейсы будут осуществляться в пределах одних суток. Так:
- во Львов поезд отправится в 06:50;
- прибытие – в 13:07.
В Киев поезд отправиться в тот же день в 13:45. Прибытие – в 20:04.
На рейс из Киева во Львов билеты продаются на сидячие места в вагонах 1-го и 2-го класса. Их стоимость:
- в 1-й класс – 731,06 грн;
- во 2 класс – 427,72 грн.
Со Львова в Киев билеты продаются на сидячие места в вагонах 1-го и 2-го класса. И стоят так же.
Как сообщал OBOZ.UA, кроме того, "Укрзалізниця" запускает новый международный поезд Прага – Чоп. В первый рейс он отправиться уже 27 марта, а билеты стоят в среднем от 1 060 до 1 700 грн.
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