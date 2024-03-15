В Украине запускают "специальный" поезд по популярному маршруту: сколько стоят билеты

"Укрзалізниця" запускает новый поезд между Киевом и Львовом. Впрочем, курсировать по этому популярному маршруту он будет временно – лишь 23 марта, в преддверии весенних каникул.

Об этом сообщили в самой компании. Там отметили:

поезд получил номер 777/778;

билеты уже поступили в продажу.

"Назначаем дополнительный поезд на период школьных каникул. На самую горячую дату месяца – 23 марта – назначили дополнительный поезд Интерсити+ №777/778 Киев – Львов", – говорится в сообщении.

Расписание поезда Киев – Львов

Поезд – дневной. Т.е., в обе стороны рейсы будут осуществляться в пределах одних суток. Так:

во Львов поезд отправится в 06:50;

прибытие – в 13:07.

В Киев поезд отправиться в тот же день в 13:45. Прибытие – в 20:04.

Цена билетов

На рейс из Киева во Львов билеты продаются на сидячие места в вагонах 1-го и 2-го класса. Их стоимость:

в 1-й класс – 731,06 грн;

во 2 класс – 427,72 грн.

Со Львова в Киев билеты продаются на сидячие места в вагонах 1-го и 2-го класса. И стоит так же.

"Укрзалізниця" обновила правила покупки билетов на поезда

Тем временем "Укрзалізниця" запускает услугу мониторинга билетов с возможностью автовыкупа на поезда внутреннего сообщения. Первое время она будет работать в режиме бета-тестирования. Суть нововведения состоит в том, что когда необходимые билеты будут найдены, пользователи будут получать соответствующие пуш-уведомления в приложении.

Как рассказали в самой компании, если активирована функция автовыкупа, то будет приходить уведомление, что билеты уже куплены. "В случае мониторинга конкретного поезда можно включить функцию автоматической покупки билетов. Для этого нужно внести данные пассажиров и оплатить заказ", – объяснили в "Укрзалізниці".

Для пользователей соответствующего приложения, авторизованных через Дія.Підпис, в режиме тестирования доступен мониторинг двух типов. В частности:

на поезда, билеты на которые уже находятся в продаже, – с возможностью отслеживать наличие конкретных мест;

на направления – с возможностью отслеживать появление в продаже поездов между выбранными городами.

При этом там подчеркнули: при активации функции сразу будет происходить снятие средств. В случае, если мониторинг будет отменен или нужные билеты не найдутся, средства вернутся на карту автоматически.

"При использовании тестового приложения будут сниматься реальные средства, а билеты, приобретенные в режиме тестирования, будут действительны для поездок. Поэтому советуем не создавать множество мониторингов с автовыкупом, если вы не планируете быть пассажиром одновременно десятков рейсов", – предупредили в компании.

Тестовое приложение доступно как пользователям iOS, так и Android. Загрузить его можно по ссылкам:

для iOS;

для Android.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы могут покупать билеты на поезда по льготным ценам – однако лишь отдельные категории и в большинстве случаев при предоставлении необходимых документов. К примеру, ученики и студенты получают 50% скидку на все внутренние поезда.

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