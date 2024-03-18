"Укрзалізниця" запускает новый поезд по важному направлении: сколько стоят билеты

"Укрзалізниця" запускает новый международный поезд Прага – Чоп. В первый рейс он отправиться уже 27 марта, а билеты стоят в среднем от 1 060 до 1 700 грн.

Об этом сообщили в самой компании. Там отметили: запуск поезда проводится совместно с чешской RegioJet.

"Продолжаем работать над расширением международных маршрутов и вместе с партнерами запускаем новый поезд в Прагу. Это еще один рейс в международный аэропорт, значительно расширяющий логистические возможности и удобства для наших пассажиров", – говорится в сообщении.

Расписание нового поезда

Поезд Прага – Чоп является ночным. Т.е., на конечную станцию прибывает на следующие сутки после отправления. Так:

из Праги поезд отправляется в 21:52;

из Кошице (Словакия) – 06:38 утра следующего дня;

прибытие в Чоп – 10:35.

В обратном направлении:

отправление из Чопа – 17:35;

из Кошице – 21:37;

прибытие в Прагу – 05:46 следующих суток.

Сколько стоят билеты

В поезде предусмотрены как спальные вагоны, так и с местами для сидения. Билеты можно купить на сайте RegioJet.

"Стоимость билетов зависит от дня поездки. И в среднем составляет около 1 060 грн за сидячее место, или 1 700 грн. за спальное место", – рассказали в "Укрзалізниці".

Дополнительный поезд

В то же время, отмечается, для удобства пассажиров будет также курсировать пересадочный поезд №345/346 Черновцы – Чоп – Ужгород. Который:

будет отправляться из Черновцов ежедневно в 05:30;

из Ивано-Франковска – 08:27;

со Стрыя – 11:50;

из Мукачево – 15:18;

из Чопа – 16:57;

прибытие в Ужгород в 17:20.

В обратном направлении:

отправление из Ужгорода – 11:05;

из Чопа – 12:03;

из Мукачево – 13:10;

со Стрыя – 16:40;

из Ивано-Франковска –19:27;

прибытие в Черновцы – 21:32.

"Билеты на этот поезд в скором времени будут доступны в приложении и чат-ботах "Укрзалізниці". А также на сайте и в кассах вокзалов", – рассказали в перевозчике.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, "Укрзалізниця" запускает новый поезд между Киевом и Львовом. Впрочем, курсировать по этому популярному маршруту он будет временно – лишь 23 марта, в преддверии весенних каникул.

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