"Укрзалізниця" запускает новый поезд по важному направлении: сколько стоят билеты
"Укрзалізниця" запускает новый международный поезд Прага – Чоп. В первый рейс он отправиться уже 27 марта, а билеты стоят в среднем от 1 060 до 1 700 грн.
Об этом сообщили в самой компании. Там отметили: запуск поезда проводится совместно с чешской RegioJet.
"Продолжаем работать над расширением международных маршрутов и вместе с партнерами запускаем новый поезд в Прагу. Это еще один рейс в международный аэропорт, значительно расширяющий логистические возможности и удобства для наших пассажиров", – говорится в сообщении.
Расписание нового поезда
Поезд Прага – Чоп является ночным. Т.е., на конечную станцию прибывает на следующие сутки после отправления. Так:
- из Праги поезд отправляется в 21:52;
- из Кошице (Словакия) – 06:38 утра следующего дня;
- прибытие в Чоп – 10:35.
В обратном направлении:
- отправление из Чопа – 17:35;
- из Кошице – 21:37;
- прибытие в Прагу – 05:46 следующих суток.
Сколько стоят билеты
В поезде предусмотрены как спальные вагоны, так и с местами для сидения. Билеты можно купить на сайте RegioJet.
"Стоимость билетов зависит от дня поездки. И в среднем составляет около 1 060 грн за сидячее место, или 1 700 грн. за спальное место", – рассказали в "Укрзалізниці".
Дополнительный поезд
В то же время, отмечается, для удобства пассажиров будет также курсировать пересадочный поезд №345/346 Черновцы – Чоп – Ужгород. Который:
- будет отправляться из Черновцов ежедневно в 05:30;
- из Ивано-Франковска – 08:27;
- со Стрыя – 11:50;
- из Мукачево – 15:18;
- из Чопа – 16:57;
- прибытие в Ужгород в 17:20.
В обратном направлении:
- отправление из Ужгорода – 11:05;
- из Чопа – 12:03;
- из Мукачево – 13:10;
- со Стрыя – 16:40;
- из Ивано-Франковска –19:27;
- прибытие в Черновцы – 21:32.
"Билеты на этот поезд в скором времени будут доступны в приложении и чат-ботах "Укрзалізниці". А также на сайте и в кассах вокзалов", – рассказали в перевозчике.
Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, "Укрзалізниця" запускает новый поезд между Киевом и Львовом. Впрочем, курсировать по этому популярному маршруту он будет временно – лишь 23 марта, в преддверии весенних каникул.
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