В Украине запускают обновленный поезд по важному маршруту: какие города соединит

"Укрзалізниця" готовится запускать модернизированный электропоезд на важном маршруте Львов – Ривне. В нем, среди прочего, будут розетки для зарядки гаджетов и столики для пеленания.

Об этом рассказали в самой компании. Там отметили: эта электричка стала уже 39-й модернизированной "Укрзалізницею" на собственных мощностях.

"Кроме современного экстерьера, поезд имеет ряд удобных и актуальных решений внутри вагона", – говорится в сообщении. В частности, отмечается, конструкцией поезда предусмотрены:

крепление для велосипедов;

⁠розетки для зарядки гаджетов;⁠

"комфортные сиденья".

Также, отмечается, вагоны стали более доступными для маломобильных слоев населения. В тех, в частности:

⁠установлены пандусы и⁠ ⁠инклюзивные уборные;

⁠информационные указатели продублированы шрифтом Брайля.

Кроме того, подчеркивается, в поезде предусмотрены столики для пеленания. Они будут находиться в головных вагонах.

"Укрзалізниця" обновила правила покупки билетов на поезда

Ранее же в Украине запустили услугу мониторинга билетов на поезда с возможностью автовыкупа. Воспользоваться ею можно, скачав соответствующее приложение и авторизовавшись в нем через Дія.Підпис. Так:

когда необходимые билеты будут найдены, пользователи получат соответствующие пуш-сообщения;

при активированной функции автовыкупа будет поступать сообщение об уже купленных билетах.

Доступен мониторинг билетов двух типов. В частности:

на конкретные поезда, билеты на которые уже находятся в продаже, – с возможностью отслеживать наличие конкретных мест;

по направлениям – с возможностью отслеживать появление в продаже билетов на поезда между выбранными городами.

"В случае мониторинга конкретного поезда можно включить функцию автоматической покупки билетов. Для этого нужно внести данные пассажиров и оплатить заказ: при активации функции сразу будет происходить снятие средств, а в случае, если мониторинг будет отменен или нужные билеты не найдутся, средства вернутся на карту автоматически", – рассказали в "Укрзалізниці".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, поезд №761/762, осуществлявший рейсы по популярному маршруту между Киевом и Одессой, больше не будет курсировать. Дело в том, что он был временным и его движение планировалось лишь на 3-5 мая.

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