В Украине запускают обновленный поезд по важному маршруту: какие города соединит
"Укрзалізниця" готовится запускать модернизированный электропоезд на важном маршруте Львов – Ривне. В нем, среди прочего, будут розетки для зарядки гаджетов и столики для пеленания.
Об этом рассказали в самой компании. Там отметили: эта электричка стала уже 39-й модернизированной "Укрзалізницею" на собственных мощностях.
"Кроме современного экстерьера, поезд имеет ряд удобных и актуальных решений внутри вагона", – говорится в сообщении. В частности, отмечается, конструкцией поезда предусмотрены:
- крепление для велосипедов;
- розетки для зарядки гаджетов;
- "комфортные сиденья".
Также, отмечается, вагоны стали более доступными для маломобильных слоев населения. В тех, в частности:
- установлены пандусы и инклюзивные уборные;
- информационные указатели продублированы шрифтом Брайля.
Кроме того, подчеркивается, в поезде предусмотрены столики для пеленания. Они будут находиться в головных вагонах.
"Укрзалізниця" обновила правила покупки билетов на поезда
Ранее же в Украине запустили услугу мониторинга билетов на поезда с возможностью автовыкупа. Воспользоваться ею можно, скачав соответствующее приложение и авторизовавшись в нем через Дія.Підпис. Так:
- когда необходимые билеты будут найдены, пользователи получат соответствующие пуш-сообщения;
- при активированной функции автовыкупа будет поступать сообщение об уже купленных билетах.
Доступен мониторинг билетов двух типов. В частности:
- на конкретные поезда, билеты на которые уже находятся в продаже, – с возможностью отслеживать наличие конкретных мест;
- по направлениям – с возможностью отслеживать появление в продаже билетов на поезда между выбранными городами.
"В случае мониторинга конкретного поезда можно включить функцию автоматической покупки билетов. Для этого нужно внести данные пассажиров и оплатить заказ: при активации функции сразу будет происходить снятие средств, а в случае, если мониторинг будет отменен или нужные билеты не найдутся, средства вернутся на карту автоматически", – рассказали в "Укрзалізниці".
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, поезд №761/762, осуществлявший рейсы по популярному маршруту между Киевом и Одессой, больше не будет курсировать. Дело в том, что он был временным и его движение планировалось лишь на 3-5 мая.
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