В Украине "отменили" поезд на популярном маршруте: почему он больше не будет курсировать

Поезд №761/762, осуществлявший рейсы по популярному маршруту между Киевом и Одессой, больше не будет курсировать. Дело в том, что он был временным и его движение планировалось лишь на 3-5 мая.

Об этом сообщали в "Укрзалізниці", анонсируя его поездки. При этом подчеркивая: поезд курсировал в тестовом режиме. Т.е., не исключено, что в будущем его запустят полноценно.

"Укрзалізниця" в тестовом режиме возвращает в Одессу скоростной поезд Интерсити+. Поезд №761/762 Киев – Одесса будет отправляться из Киева 3, 4 и 5 мая", – говорилось в сообщении.

При этом о новых датах курсирования поезда не сообщалось. Как и не появилось билетов на него на ближайшее время.

В целом же, практика "временных" поездов в Украине достаточно распространена. Зачастую железнодорожники запускают их в связи с праздниками либо другими важными датами, когда спрос на поездки увеличивается и уже осуществляемые рейсы не могут справиться с пассажиропотоком.

"Укрзалізниця" обновила правила покупки билетов на поезда

Ранее же в Украине запустили услугу мониторинга билетов на поезда с возможностью автовыкупа. Воспользоваться ею можно, скачав соответствующее приложение и авторизовавшись в нем через Дія.Підпис. Так:

когда необходимые билеты будут найдены, пользователи получат соответствующие пуш-сообщения;

при активированной функции автовыкупа будет поступать сообщение об уже купленных билетах.

Доступен мониторинг билетов двух типов. В частности:

на конкретные поезда, билеты на которые уже находятся в продаже, – с возможностью отслеживать наличие конкретных мест;

по направлениям – с возможностью отслеживать появление в продаже билетов на поезда между выбранными городами.

"В случае мониторинга конкретного поезда можно включить функцию автоматической покупки билетов. Для этого нужно внести данные пассажиров и оплатить заказ: при активации функции сразу будет происходить снятие средств, а в случае, если мониторинг будет отменен или нужные билеты не найдутся, средства вернутся на карту автоматически", – рассказали в "Укрзалізниці".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине могут подорожать билеты на международные железнодорожные рейсы. Впрочем, окончательного решение пока нет – ведь здесь не все зависит от "Укрзалізниці".

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