В Украине за работу без опыта готовы платить около 30 тысяч: кого ищут

Наличие опыта – не всегда главное требование в вакансиях. Особенно в нынешних условиях нехватки кадров в ряде сфер. Поэтому работодатели готовы брать людей без опыта и вкладываться в их обучение – и в отдельных случаях платить им около 30 тыс. грн.

К примеру, на популярном сайте поиска работы можно найти вакансию комплектовальщика с зарплатой от 20 тыс. до 30 тыс. грн. Как уверяет автор объявления, "опыт работы на аналогичной должности будет преимуществом, но не является обязателеным".

Один из барбершопов ищет администратора. Там, как уверяется готовы бесплатно обучить деталям профессии, а платить обещают от 25 тыс. до 35 тыс. грн.

Компания в сфере красоті и здоровья ищет менеджера по продажам, которому обещает платить до 35 тыс. грн. "Если у тебя нет опыта, но желаешь научиться искусству продаж, мы готовы предложить бесплатное обучение и сотрудничество в нашем коллективе на удобных условиях", – говорится в объявлении.

А сеть магазинов с товарами для строительства и ремонта обещает платить продавцам-консультантам от 25 тыс. грн до 40 тыс. грн. И хотя там признают, что "будет большим плюсом опыт работы с группами товаров сантехники и электричества", попробовать получить место могут и люди без такового.

На зарплату от 15 тыс. грн до 40 тыс. грн ищут автомойщика. Компания готова провести обучения работника, хотя и признает, что "опыт работы будет преимуществом".

Где украинцев будут чаще увольнять, чем нанимать

В целом же в ближайшее время украинский рынок труды будет пребывать в достаточно статичном состоянии: в основных секторах экономики не ожидается как резкого роста вакансий, так и всплеска увольнений. Впрочем, компании, которые намерены менять количество сотрудников, все же есть. Как и те, которые готовы расширять штат.

Так, рассказали в НБУ, руководители предприятий строительства и торговли настроены на незначительное увеличение численности работников. А в промышленности и сфере услуг ожидают сокращения персонала.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по данным популярного портала по поиску работы, в марте размер средней зарплаты не вырос – и остался на уровне 20 тыс. грн. Рейтинг самых высоких зарплат (кроме руководящих должностей и IT-отрасли) возглавили военные – специалистам в Силах обороны Украины в марте платили в среднем 70 тыс. грн.

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